动脉硬化不等于动脉粥样硬化

提起动脉硬化，我们常想到的是血管里形成粥样斑块引起狭窄。其实动脉硬化是一大类疾病的统称，主要包括以下3类。

第一，动脉粥样硬化。最主要的改变是心脑等器官的动脉壁增厚变硬、失去弹性和管腔缩小。主要是由于吸烟或血脂升高导致血管内膜损伤，并有脂质和钙化斑块形成。一旦斑块破裂、局部血栓形成，可导致心梗或脑梗。

第二，小动脉硬化。主要发生在高血压患者的小动脉血管，管腔会狭窄，一般无局部斑块，肾脏和眼底血管最常发生病变，出现蛋白尿、肾功能异常、视力减退等症状。若发生在脑部，可有头晕、头痛等症状。

第三，动脉中层硬化。这类疾病常累及中型动脉，如四肢动脉，尤其是下肢。血管中层有大量的钙沉积，管腔虽有狭窄，患者一般无明显症状，但合并粥样硬化时，血管可发生闭塞。早期症状为患肢发冷、皮肤苍白，伴间歇性跛行；后期患肢温度明显下降、色泽苍白或发紫，休息时仍有痛感，甚至出现缺血导致的溃疡或坏死。