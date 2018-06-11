热词： 　滚动 招聘　健康中国人　人民健康启动大会　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

动脉硬化不等于动脉粥样硬化

哈尔滨医科大学附属一院心内科副主任医师 公永太

2018年06月11日08:51 来源：人民网-生命时报

提起动脉硬化，我们常想到的是血管里形成粥样斑块引起狭窄。其实动脉硬化是一大类疾病的统称，主要包括以下3类。

第一，动脉粥样硬化。最主要的改变是心脑等器官的动脉壁增厚变硬、失去弹性和管腔缩小。主要是由于吸烟或血脂升高导致血管内膜损伤，并有脂质和钙化斑块形成。一旦斑块破裂、局部血栓形成，可导致心梗或脑梗。

第二，小动脉硬化。主要发生在高血压患者的小动脉血管，管腔会狭窄，一般无局部斑块，肾脏和眼底血管最常发生病变，出现蛋白尿、肾功能异常、视力减退等症状。若发生在脑部，可有头晕、头痛等症状。

第三，动脉中层硬化。这类疾病常累及中型动脉，如四肢动脉，尤其是下肢。血管中层有大量的钙沉积，管腔虽有狭窄，患者一般无明显症状，但合并粥样硬化时，血管可发生闭塞。早期症状为患肢发冷、皮肤苍白，伴间歇性跛行；后期患肢温度明显下降、色泽苍白或发紫，休息时仍有痛感，甚至出现缺血导致的溃疡或坏死。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读
六招让卫生间臭味跑光光 多肉植物致幻怎么避伤害？
生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。来看小编的整理吧！【详细】

头皮比脸皮还怕老！头发最怕你做这6件事
很多人注意皮肤的防护，却不知道头皮比脸皮还怕老，这几点头皮最怕的事情千万别做了!【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn