温替新：与患者悲喜同心

5月11日，记者到达山西省柳林县穆村镇杨家坪村时已经是下午4点半了。这里离县城不到五公里，在去找温替新的路上，听老乡说起温医生，人好、脾气好，手有残疾，村里村外的人只要身体不好都找他。在步行约900米后，记者终于见到了温替新医生。

温替新衣着简朴，话也不多。据他说，因在3周岁时患了脑血管病，手臂留下了三级残疾。从小生活就不方便，上学时，有时还被同学笑话。但是，温替新没有悲观、气馁。他认为，别人能做到的，自己同样也可以做到，甚至还可以比别人做得更好。通过不断努力，温替新2000年从吕梁市卫生学校毕业，后来到长春医学院修完了临床医学本科学业后，回到了农村，当起了乡村医生。现在，经过10余年积累，温替新在村里已经有了一个60多平方米的工作场所，有3个病床可供患者躺下输液。温替新自己既要给村民看病，又要给患者拿药。当自己忙不过来时，妻子就经常给他当帮手。经过多年的实践和不断的学习，温替新已经在呼吸道疾病、疼痛等治疗方面积累了丰富的行医经验。

一说起自己的行医经历，不善言语的温替新打开了话匣子。2010年腊月二十七，杨家坪村民杨建军气喘吁吁地跑来说，他家92岁的奶奶喘不过气来了，全家人都慌了手脚，不知道该怎么办，请温替新赶紧过去看看。温替新立即赶到杨奶奶家，经检查温替新确诊杨奶奶是哮喘病犯了，立即采取了供氧和注射等应急措施，5分钟后，杨奶奶缓过来了，冲着温替新笑了。在场的杨家老小20多口人都高兴地鼓起了掌。

在杨家坪村，还有一个经历让温替新至今难忘。2011年6月，村里有一位58岁的肺癌晚期患者，温替新一直为他上门打针，半个月后的一个上午，这位患者的儿子打电话说，他父亲不对劲，让温替新早点过去看看。可当温替新迈入他家院子时，传来了一阵阵悲痛的哭声，凭直觉，温替新感到患者可能去世了。经温替新进一步检查，确认患者已经没有了生命体征。患者的离去让温替新情绪十分低落，虽然患者家属并没有怪他，但他心里一直无法平静，为这他还关门停诊了1个月。在休息一段时间后，温替新才开门恢复为村里乡亲看病行医。经过这件事后，温替新暗暗下定决心，必须要学习更多的医学知识，多掌握一些行医本领，以帮助更多的患者。

温替新说，现在全村2000多人，没有一个他不认识的，每个人的健康情况都装在他脑子里。经过二十余年的不懈努力和积极学习探索，温替新的医术已经得到乡亲们的认可，前来就诊的人越来越多。他还自己学习了针灸技术，对治疗腰腿疼痛很有经验，连附近华晋煤矿的职工也经常来找他看病。“有的患者从外地几十里来找我看病，这是对我的认可，也是对乡村基层医生的信任，这更加坚定了我要留在乡村，为更多的乡亲健康服务的决心。”温替新说。

温替新坦言，作为一名乡村医生，行医时间长了，自然就与乡亲有了感情，脑子里成天都是乡亲们的身影，村里村外都像一家人。（记者 李平林）