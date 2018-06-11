涂家明：行医就要有成就感

1988年，年仅22岁的涂家明做了一件令他成就感“爆棚”的事。

“那时我还在广东省梅州市大埔县青溪镇中心卫生院工作。当时有一位30岁左右的被诊断为‘肝硬化晚期’的女性患者，医院已经下了‘病危通知书’。无奈之下，患者的家属本着再试一试的心情，叫我去出诊。”涂家明回忆道，他尽己所能，精心为其调配了三剂中药，后又经过两个多月的治疗，硬是把这位患者从“鬼门关”拉了回来。涂家明感慨道：“当时还很年轻，能成功救治这样一位患者，非常有成就感。”

而在接下来的1989年，涂家明又成功救治了一位患有风湿性心脏病的18岁患者，这更加令他信心大增，认定“自己就是吃医生这碗饭的料”。

1993年，涂家明来到深圳市龙岗区龙东社区，开办了“涂家明中医内科诊所”。在此期间，涂家明还给自己好好地“充了充电”，于1993年通过了广州中医药大学的自学考试，并于1998年正式毕业。而在接下来近20年时间里，涂家明热心为当地群众服务，不断学习创新“中医特色疗法”，在当地打响了名声，前来就诊的患者络绎不绝。

涂家明还向记者讲述了另一件令他颇有成就感的事：“2015年，我接诊了一位患有严重下肢溃疡的廖婆婆。在经过两个月左右的多方位治疗后，老人家的腿好了。”涂家明说，“现在，老人家的身体还非常硬朗，她还时常推荐别人到我们这里来看病。”

“现在，我们每天大概要接诊60位患者，其中大多是小孩子。现在小孩子的病可不太好治，因为没有好的饮食习惯，一些孩子胃肠道功能被搞乱了。”涂家明认为，“之所以会出现这种状况，跟父母有很大关系。所以，每次有家长带小孩子来就诊，我都会反复告诉他们一定要帮孩子养成良好的饮食习惯，不要吃那些垃圾食品；同时指导他们根据孩子的具体病症，适时调整照顾方式。”

令涂家明颇感欣慰的是，他的“强势灌输”取得了不错成效。涂家明坦言：“虽然离预期还差一些，但我们所能做的，就是尽量把健康理念传达给患者，至于他们接受多少、执行多少，只能靠他们的自觉了。”

涂家明表示：“医生这个职业是没有明确的退休时间的，活到老干到老。不过接下来，我打算收些徒弟，把自己的本事传下去，就像当初我在老家跟着师傅学医时一样。毕竟，中医只有一代代传下去，它的生命力才会更加持久、更加强大。”（记者 蒋守福）