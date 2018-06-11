胖女孩月经不调警惕多囊卵

受访专家：湖南中医药大学第一附属医院妇产科主任 谈珍瑜

20岁的小李最近心事重重，她已3个月没来月经了，体重也在不断增加，而她没有过性生活，不可能怀孕。她来医院检查，医生说她是内分泌紊乱，导致了多囊卵巢综合征。小李一听这个病有可能导致不孕，吓得哭了起来。

湖南中医药大学第一附属医院妇产科主任谈珍瑜教授介绍，当内分泌出现紊乱时，就有可能导致多囊卵巢综合征。此外，该病与心理、环境、遗传等多种因素也有关，如果父母有糖尿病、高血压，或母亲有月经不调、多毛，父亲有早秃等家族史，可能更易患病。多囊卵巢综合征在育龄妇女中患病率为4％~12％，九成不排卵性不孕者患有此病。

多囊卵巢综合征症状多变，时隐时现：1.月经不调，量或多或少，月经频发，经期延长或推迟，甚至不来月经；2.因排卵少、无排卵导致的不孕；3.有四成以上的多囊卵巢综合征患者伴有肥胖症状；4.多毛主要表现为上唇部多毛似胡须，前臂及小腿毛增多，阴毛浓密,可延伸至腹中线、肛周、腹股沟、大腿内侧；5.痤疮与高含量的雄激素刺激皮脂腺分泌有关。

一旦确诊为多囊卵巢综合征，患者不要盲目使用保健品。要保持身心愉快，少熬夜，多运动，限制脂肪摄入；少吃虾蟹、竹笋、豆制品及零食等。药物不能根治本病，应尽早寻求专业医生对症治疗，如月经不调的调理月经，若治疗无效，且有怀孕需求者，可选择体外受精-胚胎移植。(特约记者 李子奎)