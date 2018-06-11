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哮喘调药要看“红绿灯”

早晚测算肺功能，每4周评估病情

北京大学附属第三医院院呼吸内科副主任医师 伍 蕊

2018年06月11日08:45 来源：人民网-生命时报

红绿灯对交通秩序有很大作用，而哮喘患者也有自己的“红绿灯”，它能帮患者判断何时要找医生修改治疗方案。

1. 每天早晚各使用峰流测速仪测3遍肺功能。每隔5~10分钟测1遍，取最大值记录，计算呼气流速（PEF）日变异率。PEF日变异率=（最高值-最低值）/ 0.5（最高值+最低值）× 100%（绿灯：小于20%，黄灯：20%~30%，红灯：大于30%）。

2.患者每4周做一次哮喘控制测试（ACT评分表），评估当月症状（绿灯：25分，黄灯：20~24分，红灯：小于20分）。

当绿灯持续3个月以上，说明哮喘已得到控制，患者可到医院复查呼出气一氧化氮，医生将据此决定患者用药能否减量。黄灯说明病情加重，患者可在可控范围内调整（增加β2受体激动剂，每日不超过8次；增加布地奈德/福莫特罗粉吸入剂，每日不超过6吸），若症状仍未改善，要和医生沟通调整方案。若出现红灯，患者就要及时就医，避免危急情况发生。▲

问题一：过去4周内，有多少时候哮喘妨碍您进行日常活动？

一直 1 经常 2 偶尔 3 极少 4 没有 5

问题二：过去4周内，您有几次呼吸困难？

每天不止一次 1 每天1次 2 每周3~6次 3 每周1~2次 4 没有 5

问题三：过去4周内，您有几次因哮喘症状而夜间醒来或早上比平时早醒？

每周4次以上 1 每周2~3次 2 每周1次 3 1~2次 4 没有 5

问题四：过去四周内，您使用过多少次急救药物？

每天3次以上 1 每天1~2次 2 每周2~3次 3 每周1次或更少 4 没有 5

问题五： 您如何评估过去4周内您的哮喘控制情况？

没有控制 1 控制较差 2 有所控制 3 控制很好 4 完全控制 5 

(责编：李轶群、杨迪)


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