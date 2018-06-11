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江西：“一家一个救生圈”防溺水

2018年06月11日08:42 来源：健康报网

　　由江西省红十字基金会发起的“一家一个救生圈”项目近日走进南昌县莲塘镇街上村，为100户村民家中送去救生圈，同时开展防溺水知识小课堂，拉起夏季青少年的防溺水安全线。

　　南昌县作为2018年“一家一个救生圈”项目的第一站，选择了靠近水域且留守儿童较多的街上村。据悉，本次“一家一个救生圈”项目将在南昌周边县区发放300套专业救生圈设备，覆盖4个乡镇（街道办）的7个沿湖村。

　　江西省红十字会有关负责人介绍，江西是暴雨洪灾多发地区。各级红十字会、红十字救援队在救援中发现，无论是城镇居民还是滨湖村庄，家中均未配备基础的水灾逃生设备，群众自救能力有限。“一家一个救生圈”项目发起于去年，旨在提高群众防灾减灾能力，增强青少年水域安全防范意识，最大限度地降低溺水事故的发生，保障群众生命安全。

　　据悉，江西省计划利用3年时间，针对鄱阳湖区域及赣江流域水患易发乡村，免费发放10万个专业救生圈和10万册防溺水宝典，实现防溺水设备及宣教户户到门、村村覆盖。（记者徐雅金）

(责编：许心怡、杨迪)


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