乙脑病毒组装奥秘获揭示

中国农业科学院哈尔滨兽医研究所重要人畜共患病与烈性外来病专家团队在乙型脑炎病毒复制周期机制研究方面取得新进展，首次揭示了宿主因子SPCS1参与乙型脑炎病毒组装的奥秘。相关学术成果近日在线发表于国际著名专业期刊《病毒学杂志》上。

流行性乙型脑炎病毒与登革热病毒、西尼罗病毒、寨卡病毒等同属黄病毒科黄病毒属，在自然界中主要以猪为宿主，由蚊媒传播，主要发生于亚洲及西太平洋地区，对动物和人类健康构成持续威胁，不断引发新的疫情和公共卫生危机。深入探究此类病毒的致病机制，解释病毒复制生命周期中各环节的调控机理，有助于为研制新型抗病毒药物与治疗策略提供理论依据。

哈尔滨兽医研究所科研团队华荣虹、步志高、马乐等人以乙型脑炎病毒为模型，利用RNA干扰技术与基因敲除细胞系技术，验证并证实宿主因子SPCS1参与了病毒的复制调控；发现SPCS1分子除干扰病毒多聚蛋白的剪切加工外，还影响病毒粒子的组装。进一步研究表明，SPCS1与乙脑病毒NS2B蛋白发生相互作用，相互作用集中于NS2B蛋白的两个跨膜结构域与包含跨膜结构域的SPCS1分子的C端片段。

目前，国际上尚无治疗流行性乙型脑炎的特效药面市。业内专家评价，上述研究完善和勾勒了乙型脑炎等黄病毒复制生命周期的机制细节，加深了宿主因子与病毒之间互动的理解，为今后研制开发新的抗病毒药物提供了新思路与方向。（记者衣晓峰）