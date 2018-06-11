十条防癌建议，饮食分量重

近日，美国癌症研究所（AICR）和世界癌症研究基金会（WCRF）推出了第三版《饮食、营养、身体活动与癌症预防全球报告》。该报告AICR分别于1997年和2007年发布了第一版和第二版。本次发布的第三版报告基于数百项研究结果，5100万人数据，其中包括350万癌症病例，对现有文献进行最全面的评估，并提出了10条癌症预防建议，这是迄今为止关于生活方式和癌症预防最全面和权威的报告。

1.保持健康体重。保持体重在健康范围内，避免成年后体重增加。

2.保持身体活跃。任何形式的锻炼都有助于降低癌症风险。

3.吃富含谷物、蔬菜、水果和豆类的膳食。饮食以植物性食物(如蔬菜、水果、全谷类和豆类)为基础，其中含有膳食纤维和其他营养成分，可以降低患癌症的风险。为了保持健康，AICR建议每一餐都要以植物性食物为主，当准备一顿饭时，餐盘至少有2/3是蔬菜、水果、全谷类和豆类。除了含有维生素和矿物质，植物性食物也是植物化学物质的良好来源。这些生物活性物质，有助于保护体内细胞避免癌变。植物性食物也能帮助我们保持健康的体重，从而降低患癌风险，因为它们中的大多数能量较低。

4.限制摄入快餐和其他高脂肪、淀粉或糖的加工食品。限制这些食物有助于控制热量摄入和保持健康的体重。证据表明，食用快餐和西式饮食是导致体重增加、超重和肥胖的原因，而肥胖与12种癌症有关。淀粉或糖含量高的加工食品往往血糖负荷高，会增加子宫内膜癌风险，应尽量少吃。

5.限制食用加工肉制品。食用适量的红肉，如牛肉、猪肉和羊肉。红肉(牛肉、猪肉和羊肉)是导致结直肠癌的一个原因。不过，研究表明，每周摄入适量的肉类（340~511克）不会增加结直肠癌风险。但对加工肉类(火腿、培根、腊肠)而言，证据表明，即使是非常低的消费量，癌症风险也开始增加。

6.限制含糖饮料的摄入量。多喝水和不加糖的饮料。证据表明，饮用含糖饮料会导致体重增加、超重和肥胖，与12种癌症有关。含糖饮料提供能量，但可能不会像食物一样产生饱腹感，从而促进能量的过多摄入。

7.限制饮酒。为了预防癌症，最好不要饮酒。先前的研究表明适量饮酒对冠心病有预防作用。但对于癌症预防来说，证据表明：任何形式的酒精都是一种强致癌物。它与6种不同的癌症有关。担心患癌的人最好不要喝酒。如果一定要喝，男性一天饮用酒精量不超过25克，女性不超过15克。

8.不使用膳食补充剂来预防癌症。对大多数人来说，从健康膳食中就能获得足够的营养。专家并不反对使用多种维生素或特定补充剂来帮助那些特定人群，例如育龄妇女和老年人，但大家不要期望任何膳食补充剂能像健康饮食那样降低癌症风险。研究显示，补充高剂量的胡萝卜素与吸烟者肺癌风险增加有关。因此，如果要服用补充剂，最好咨询营养师。

9.坚持母乳喂养。母乳喂养对母亲和婴儿都有好处。

10.癌症诊断之后，如果可以的话，遵循专业人士的建议。任何确诊癌症的人都应该接受训练有素专家的专业营养建议。