新技术微创切口如绣小花

近日，江苏省人民医院多学科通力合作，在复合手术室为78岁的吴老成功实施了经心尖介入主动脉瓣植入术。“只用了半小时，伤口只有4厘米，就像绣了一朵小花。”吴老说。

吴老前不久突然胸闷、气喘，江苏省人民医院心脏大血管外科主任邵永丰接诊后，发现二维超声心动图显示其主动脉瓣重度关闭不全，胸部CT显示有双侧肺炎伴有胸腔积液，双源CT检查提示有冠心病，加之患者有多年的慢性阻塞性肺气肿等多种复杂基础病，外科手术置换瓣膜显然不适合患者。邵永丰团队组织多学科多次讨论，认为经心尖导管主动脉瓣植入术是最佳的治疗方案。

专家在患者左前胸外侧第五肋间近心尖部切了一个小口，然后通过操控一根细长的导管，将全新的心脏瓣膜送入到病变主动脉瓣的位置上并成功释放植入。术中造影显示，新瓣膜成形良好，定位准确。整个手术过程顺利，术后吴老恢复十分顺利，第4天就可以下床行走了。

邵永丰表示，该介入微创手术心脏不用停跳，不用体外循环，手术创伤小、耗时少，同时规避了肺部感染等并发症。（通讯员董菊 特约记者吴倪娜 记者程守勤）