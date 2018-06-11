“撸串”烧烤时务必把肉烤熟 警惕“懒汉病”找上门

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2017年1月29日，青岛劈柴院美食街，一名摊主在海鲜烧烤摊前制作美食。（王海滨/人民图片）

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随着天气转暖，不少人都喜欢约上好友去吃烧烤、“撸串儿”。不过，在大快朵颐的时候一定不要忘记把肉烤熟，否则有可能患上布鲁氏菌病。这究竟是怎么回事？布鲁氏菌病是一种怎样的疾病？

首先让我们来了解一下布鲁氏菌病。据《齐鲁晚报》报道，布鲁氏菌病是一种人畜共患性全身传染病，传染源主要是羊、牛及猪，其次是犬。这些动物的分泌物、排泄物及乳类都可能含有大量病菌，波及人类，不过，此病还没有“人传人”的病例。该病传播途径较多，其中，直接接触病畜或其排泄物，或在饲养、挤奶、剪毛、屠宰以及加工皮、毛、肉等过程中没有注意防护，可经皮肤微伤或眼结膜受染；间接接触病畜污染的环境及物品也可能受染；食用被病菌污染的食品、水，或食生乳以及未熟的肉、内脏也可能受染；病菌污染环境后，可造成呼吸道感染；此外，苍蝇携带、蜱叮咬也可传播本病。

患上布鲁氏菌病之后有哪些症状？河北新闻网介绍，布鲁氏菌病最常见的潜伏期为1至3周，最长的可达一年之久。感染后，病人一般在1至3周开始出现乏力、头痛、多汗、食欲不振等类似感冒的症状，只有一些发病比较急的患者在患病初期就出现恶寒、发热、多汗、疼痛、神经痛、乏力等典型症状，因此，一般情况下会首先被认为是普通感冒，易延误病情。另外，据红网报道，因人患此病后常是体乏无力，整天精神不振，所以有的地方又称该病为“千日病”“懒汉病”等。

我们在生活中如何预防布鲁氏菌病？据河北新闻网报道，石家庄市疾控中心提醒，对于民众来说，不要购买或食用病死的牛、羊肉，日常所需的肉类及其制品要从正规渠道购买，并且要烧熟、烧透再吃。湖南省疾控中心流行病学专家在接受红网采访时表示，不论吃涮羊肉还是烤羊肉，都要吃熟的。（田佳敏）

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。