自体肝移植救治“虫癌”

近日，四川省人民医院器官移植中心张宇、杨冲手术团队，应用ALPPS（联合肝脏分割和门静脉结扎的分阶段肝切除术）联合半离体肝切除、自体肝移植技术，成功救治一例晚期肝包虫患者。

肝泡型包虫病因其致死率高，被称为“虫癌”。这位女性患者38岁，来自四川省阿坝县，患肝泡性包虫病多年，肝脏被多个巨大包虫病灶侵蚀，8个肝段中只剩第6段肝脏（VI段）存在正常流入道、流出道结构。病变严重侵蚀肝后下腔静脉和第二肝门肝静脉，失去常规手术切除指征，患者曾就诊多家医院均认为无法根治切除。

2017年11月，患者到四川省人民医院就诊，因病人残肝（VI段）体积不够，经多科讨论，决定采用一期行ALPPS手术，刺激VI段残肝增生，待残肝增生足够后，再采用自体肝移植技术行二期根治切除的治疗方案。

今年5月，一期ALPPS手术后患者VI段幸存的健康肝段经过半年的生长，体积增长到“安全线”，满足病人病肝切除术后的残肝体积要求。经过充分术前准备，近日，成功为患者实施了二期自体肝移植术，根治性切除了所有肝包虫病灶。目前，患者恢复良好，各项指标已接近正常。

ALPPS技术与自体肝移植技术，均为肝胆外科超高难度技术。该院器官移植中心此次联合运用两项肝脏外科超高难技术，为传统意义上不可切除晚期肝泡性包虫病找到了手术治疗的新途径。（通讯员张莉 刘欣悦 特约记者杨莉梅）