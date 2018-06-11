年纪轻轻心乱跳　小心颈心综合征

心绞痛、心慌慌、心乱跳……很多人以为“心病”往往是中老年人的事,医生却发现,临床上越来越多年轻人发生心律失常,而背后的原因是颈椎病年轻化,呼吁人们更多地了解“颈心综合征”。

会计伏案久

惹来心早搏

26岁的赖小姐,是一家企业的会计,近期总感觉身体不对劲——总感觉心慌慌,而且觉得胸闷,本来以为是工作疲劳所致,但这样的症状持续了半年多后,赖小姐就不淡定了,于是到医院就诊。

“心脏听诊发现赖小姐有早搏8次/分以上,好在心脏瓣膜未听到杂音。”广东省第二中医院心血管病主任中医师黄琳教授说。进一步检查发现,赖小姐血压不算高,除了24小时心电图提示频发室性早搏外,血压测量为120/70mmHg,自述没有高血压、心肌炎、贫血等病史,生理周期也正常,相关的生化检查无异常。

不过,黄琳却发现,赖小姐舌质淡苔薄白、脉细数不齐,再加上其自述半年多以来睡眠欠佳、疲劳乏力,根据她的临床症状、体征及舌质脉像,结合心电图检查,中医诊断为心悸(心气不足型),黄琳为其施用调和阴阳、益气养心的中药治疗。

一周后复诊,赖小姐说心慌症状减轻了,胸闷状况也几乎消失,睡眠时间增加,心脏听诊早搏5-6次/分,这证实临床症状有改善,可继续服中药治疗。

不过,黄琳想得更多,了解到赖小姐是会计,长期伏案工作,特别叮嘱赖小姐去拍颈椎X光片。果然,检查结果提示赖小姐有颈椎退行性改变。

颈心综合征

多由颈椎病变引起

黄琳指出,赖小姐的心律失常很明显与颈椎退行性改变有关。事实上,临床上越来越多年轻人出现心律失常病症,排除其他原因后,不少要考虑和颈椎有关系,医学上称为“颈心综合征”。

黄琳介绍,颈心综合征的常见症状为心前区疼痛、胸闷、心悸或有颈部不适、手麻、稍有头晕感,心电图出现缺血性心肌改变、室性早搏或房性早搏等,是由于颈椎退行性改变,直接压迫或间接反射性刺激颈椎旁的交感神经所致。而且这些病症,如果用治疗冠心病及抗心律失常的药物治疗常无效或疗效不佳。

为什么会发生颈心综合征?黄琳说,颈椎病的发病越来越年轻化,临床上低头玩手机、长期伏案工作已成为引发颈椎疾病最常见的原因。长期玩手机会导致脖子承受过度的压力,颈椎正常的弯曲度“反向”,最终导致慢性劳损,颈椎负荷增加常常是“颈心综合征”心绞痛的诱发因素。

治疗:

中医辨证养气血缓解

颈心综合征出现的早搏等心律失常症状,如果按冠心病治疗或用一般性抗心律失常药物治疗,往往改善不了,因此黄琳推荐使用中医药综合治疗。因为颈心综合征属于中医学“心悸”“胸痹”“痹证”范畴。中医辨证分型为气滞血瘀型、痰湿阻络型、肝肾不足型、气血亏虚型等,根据不同的证型选用益气养心、疏通经络、补益肝肾、活血化瘀等的中药,有补益心气、养心止悸、补益肝肾、活血通络、益气健脾、祛痰活络的作用。

另外,中医特色技术治疗包括推拿疗法、针灸疗法、针拔罐、小针刀松解疗法、牵引法治疗、穴位注射法等可以舒经活络、行气止痛。

预防:

养成良好的生活习惯

(1)坚持运动锻炼,每周2-3次,每次40-60分钟,可以选择打羽毛球、游泳、跑步等。避免脊背受凉、扭伤以及劳累等。

(2)避免长时间玩手机。每玩手机一个小时左右,就要停下来活动脖子。避免长时间维持过度仰头、低头的姿势和长时间头颈转向一侧。

(3)养成良好的坐、卧姿势。有人总结为“坐如钟、卧如弓”。所谓坐如钟,是指坐着的时候上身中正,颈部平直。在这种姿势下,能够使颈部肌肉韧带处于充分的放松状态。所谓卧如弓,是指睡眠时采用侧卧姿势,全身放松。人体在右侧卧位的情况下,不仅对心脏的影响最小,而且有利于胃的蠕动功能。

(来源:广州日报)