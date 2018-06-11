患者剪掉透析管危及生命

家住湖北省武汉市的江爹爹患有慢性肾衰，靠血液透析维持生命。近日，江爹爹竟然将体外的一截透析管用剪刀剪掉，不但造成大出血，体内残余的透析管还可能随着血液循环导致心脏的栓塞而危及生命。医生连夜手术，为其取出了残余物。

江爹爹今年88岁，一个月前因排尿困难就诊，被诊断患有肾功能衰竭。不久前深夜，江爹爹感觉装有血液透析治疗管的右腿不舒适，影响到睡眠，便悄悄起床找来剪刀，打开纱布包裹，沿着大腿皮肤的表面将透析管一刀剪断，当即喷涌而出的鲜血将江爹爹吓了一跳。家人一边压迫止血，一边呼叫“120”。

在武汉大学中南医院急救中心，血管彩超和CT检查证实，透析管缩入到股静脉，只能通过手术解决。胸心血管外科徐明副主任医师为防止透析管随着血液循环造成心脏血管栓塞，迅速切开腹股沟，暴露股静脉后找到残留的透析管，快速用止血钳将靠近心脏一侧的股静脉连同血管内的透析管夹住固定，切开股静脉后，再用止血钳从血管腔内将透析管夹了出来，最后对血管进行修补吻合。

徐明介绍，透析管是从患者的大腿皮下穿刺通过股静脉、下腔静脉，建立一个血液透析的通路，平时埋在体内，在体外的一端接头封闭并包裹起来，需要透析时再打开，可以说是慢性肾功能衰竭的“生命线”，若剪断体外一头封闭的血管，不但会引起大出血，剩余的透析管回缩残留在股静脉和下腔静脉内，随时都有可能随着血液循环进入心脏，危及生命。（记者高翔）