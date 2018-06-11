五岁后还尿床就是遗尿症

北京市读者李女士问：我家孩子5岁了还尿床，这是不是病？用不用看医生？

北京清华长庚医院儿科主任医师季丽娜解答：也许不少人觉得小孩尿床是正常现象，但随着神经逐渐发育成熟，多数孩子3~4岁就可以做到白天能控制排尿，夜间能睡整夜觉或在有尿时能感知尿意而醒来。如果5岁及以上孩子还频繁尿床，就应该考虑为遗尿症了。

遗尿症是一种复杂的疾病，与神经、泌尿、内分泌、心理等因素有关，发病有一定家族遗传性。因此，尿床不是孩子的错，千万不要责骂。遗尿症不治疗，对孩子会产生很大危害，比如影响睡眠和精力，导致白天注意力不集中，记忆力和学习成绩下降；由于内裤经常潮湿，容易受凉、抵抗力下降，增加发生外阴炎和尿路感染几率；严重影响孩子的自尊心与自信心。遗尿症患儿多数自卑胆怯，不敢参加夏令营等需要在外住宿的集体活动，并常有焦躁、多动、孤僻等心理异常。遗尿症还对家庭成员的睡眠造成严重影响，比如帮忙换床单，给孩子洗澡、换衣服。

遗尿症患儿需要帮助和鼓励。目前，治疗方法主要包括：1.基础治疗：主要调整作息习惯，鼓励患儿养成良好的排便排尿习惯，并记录下来，取得进步时家长应给予赞扬和奖励。通过积极的生活方式指导，部分患儿症状可缓解。2.一线治疗：如使用药物和遗尿报警器，可有效改善大部分患儿的临床症状；3.辅助治疗：通过膀胱功能训练，加强排尿控制，增大膀胱容量，经过正规治疗，多数孩子能治愈。