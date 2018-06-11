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孩子的小焦虑有迹可循 五种情况莫大意

2018年06月11日08:33 来源：人民网-生命时报

家长常认为，焦虑是大人的事，孩子没有压力，应该无忧无虑。近日，美国网站“积极的力量”刊文指出，孩子焦虑情绪具有隐匿性，家长必须留意。

不愿上学。如果孩子一直非常喜欢上学，而且愿意和家长分享在学校的趣事，可是后来变得，家长一提起学校，孩子就烦躁不安，要上学时说肚子疼想请假，家长就要注意了。应及时和老师沟通，找到孩子不愿上学的原因。

身体不适。身心互相影响，孩子焦虑时可能出现身体不适或其他异常表现，比如呼吸困难、胸痛、心悸、头晕、头痛、抓头发、咬腮、咬指甲、便秘、腹泻、恶心、呕吐、久咳、吞咽困难、口干。当孩子出现这些问题时，应及时就医，并询问孩子的感觉，从而找出病因。

暴怒。焦虑会使人处于高度紧张状态，进而产生情绪暴发。儿童焦虑的一个明显特征是刚才还欢天喜地，转眼就满面愁云。很多事情都可能引起孩子大发脾气，比如青春期情绪波动、同龄人竞争、学习压力大等。

此时，家长要告诉孩子，发脾气是不对的。不管是否焦虑，都必须学会管控情绪。如果有必要，可以带孩子进行心理咨询。

拒绝集体活动。孩子以前很喜欢参加集体活动，后来突然不愿意去了，可能是身心逐渐成熟，有了新爱好，也可能是焦虑情绪在作祟。如果你问孩子为什么不愿意参加集体活动，他可能给你一个模糊、没有道理的回答，你就应该认真思考其中的原因。

尿床。如果孩子经常尿床，要考虑是不是情绪问题引发了身体症状。孩子出现焦虑情绪时，通常比以前尿床次数增多。（孙开元 编译）

(责编：李轶群、杨迪)


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