北京扶贫要“精准滴灌”

近日，在北京市卫生计生委召开的全系统健康扶贫与支援合作工作会议上，北京市卫生计生委党委书记、主任雷海潮表示，北京市要与帮扶单位加强沟通，通过建档立卡核实核准，找准患病人口，改“大水漫灌”为“精准滴灌”，提升健康扶贫的精准性和有效性。

雷海潮表示，过去一年，北京市健康扶贫和支援合作取得了积极进展。2017年8月，拉萨市人民医院率先在西藏地区创建三甲医院并挂牌，门急诊量较创建前增加53.5%，住院日降至9.7天，减少两天，开展了40多项新技术，为大病不出藏做出了努力。北京市根据青海省实际需要，组建了玉树州精神疾病专科医院，结束了全国高原高寒地区没有精神疾病专科医院的历史。下一步，北京市要发挥医疗卫生机构“一对一”帮扶优势，做到精确到户、精准到人、精准到病。全面建立到县的远程医疗协作网，依靠援助医疗专家资源，建设全区域统一的病理、检验、影像、放射等平台科室质控中心，确保远程医疗服务质量和安全。

据了解，北京市健康扶贫和支援合作区域涉及14个省、自治区，重点是西藏拉萨，新疆和田，青海玉树，河北张家口、承德、保定，内蒙古5省区72个县级地区，涉及134万名贫困人口。（记者李琳 特约记者姚秀军）