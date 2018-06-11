广西因病致贫户减少超半

记者从近日广西壮族自治区卫生部门召开的党组扩大会议上获悉，2017年度广西大病集中救治累计治疗8664例，占核定人数99%。

据悉，自2017年以来，广西加强健康扶贫顶层设计和政策措施建立，制订《广西健康扶贫攻坚行动计划（2017～2020年）》《广西健康扶贫“三个一批”行动计划实施方案》等综合指导性文件，配套出台了大病集中救治、慢病签约服务管理、“先诊疗后付费”“光明行动”等7个具体实施方案，不断强化基本医保倾斜政策力度，提高兜底保障水平。

据了解，广西贫困人口医疗保障水平得到提高，贫困人口住院费用实际报销比例达86.68%，防城港、北海、百色、桂林、河池、崇左、柳州7市，以及79个县达到90%以上；全区“因病致贫”户数从2015年年底的35.5万户逐步降低至2017年年底的12.6万户，因病致贫户减少超过一半，占比从最高的30%降到18%左右，贫困人口家庭医生签约服务全覆盖，全区健康扶贫工作取得了阶段性成效。（记者唐湘利）