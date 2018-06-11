家长如何帮孩子选择朋友

孩子结交什么样的朋友，对其道德的发展和健全人格的形成，有不可低估的作用。那么，作为监护人的家长应当如何帮孩子选择朋友呢？

《三字经》中就有这样的记述：“昔孟母，择邻处。”孟母之所以三迁其居，就是为了让幼小的孟子能够更多地听到好的、看到好的、学到好的。邻家孩子很重要，因为他们会经常结伴玩耍，同乐同喜。所以，对于邻家孩子的优缺点，家长要多注意观察和分析，并且及时给孩子以指导，让孩子能够学会接纳与拒绝，多学邻家孩子的优点和长处，远离不好的行为模式，使之逐步形成健全的人格。

家长要想帮孩子选择到好的朋友，不但要多关心自己的孩子，还要多关注孩子的朋友，帮孩子搭起友谊的桥梁，为孩子创造良好的人际关系。家长了解孩子的朋友，也能从另一个角度更好地了解自己的孩子——通过孩子的朋友，了解自己孩子的所思所想和所作所为，有的放矢地对孩子加强教育和引导。

我们这里所强调的是家长帮孩子选择朋友，而不是家长替代孩子选择朋友。家长虽然要关注孩子怎么交朋友、交什么样的朋友，但不是戴着有色眼镜，时刻盯着孩子的朋友。如果把自己孩子在某些方面的欠佳表现与他的小伙伴们拉上关系，则容易对孩子的朋友产生偏见，更不容易处理家长与孩子，家长与孩子朋友的关系。因此，家长对待孩子的朋友，要有一个正确的认识，而不是总把他们分为“好孩子”与“坏孩子”，以免给自己的孩子和孩子的小伙伴们带来心理上的伤害。

作为家长，还要有意识地多与孩子朋友的父母及时沟通，共同教育好各自的孩子。如果发现其中某个孩子有问题，可以和这个孩子的家长沟通，使孩子的问题得到及时纠正。这样，孩子朋友的素质提升了，也会影响到孩子本身，以此形成孩子的朋友们之间相互影响、相互帮助和共同提高、共同进步的良性循环。（研教）