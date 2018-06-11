“儿童坠楼身亡”事件的警示

近日，5岁女童芳芳（化名）从长沙一小区22楼坠亡。事发前，爷爷想让她多睡一会，将她独自留在家中，不料却发生悲剧。(见6月1日的北青网)

这起儿童坠楼身亡，确实让人心痛。监护人离开家不到10分钟，就出事了。这说明，对儿童的监护，半分钟也不能缺位。儿童坠楼身亡并非个案，这些悲剧，都是由于监护人缺位造成，教训深刻。问题是，儿童坠楼身亡频频发生，为什么家长们没能从中吸取教训、防患于未然？

儿童特别是2～8岁之间的儿童对危险的认知十分有限，天性好动，对监护人的依赖性很强，一旦看不到他们，就会产生焦虑情绪，希望能及时找到监护人；或者出于好奇，容易发生因攀爬、越窗而造成的坠楼等人身安全事故。所以，监护人要特别注重孩子的人身安全，别把孩子单独留在家中，别让孩子脱离自己的监管视线。

许多人认为，把孩子单独留在家中所造成的悲剧是“家事”，不触犯法律；有关部门也不追究监护人的法律责任，即我国对儿童监护人的问责还没有提升到法律层面上，顶多是在道德层面。殊不知，儿童虽是其父母所生，但并非家庭的私有财产，理应受到法律的保护。

对于儿童安全问题，有的地方出台了相关政策，禁止儿童在家独处，但难以落实到位。在国外，一些国家法律早就规定，12岁以下儿童必须时刻有人监护，否则，让儿童“脱离监护”，监护人可能会被追究法律责任。面对频发的儿童坠亡悲剧，国内早就有教育专家和律师们呼吁，应该对那些“马大哈”的监护人追究法律责任，敲响了保护儿童人身安全的警钟。（玫昆仑）