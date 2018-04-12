脱发好尴尬！八个好习惯有效防脱发
两三天洗一次头
洗头过于频繁会令头皮干燥，进而伤害头发。一般人最好每2~3天洗一次头发，将洗发水搓出泡沫再涂抹在头发上，轻搓头皮片刻清除多余皮脂。头发容易出油的人，可以适当增加洗头的频率。
洗头前先梳顺
这样既能除去头发间的污垢，把皮脂带到头发表面，形成天然防护层，还能避免头发纠结在一起造成脱发。
洗完后用凉水冲一下
水温过高会导致头皮和头发干燥，建议用39℃左右的温水洗头，再用凉水冲一下发丝，这样做能让毛鳞片关闭，保护头发。
头发湿的时候别梳头
湿头发很脆弱，最怕受到牵拉或摩擦等伤害。洗完头后尽量不要梳，若发梢有打结，可以用宽齿梳轻轻分开，然后让头发自然干燥。
用棉质旧T恤擦干
用偏硬或不易吸水的毛巾使劲擦头容易摩擦发丝，可以用干净的旧棉T恤轻轻拍打头发吸收水分，再让头发阴干。
温风吹头皮，冷风吹发丝
电吹风会伤害头发毛鳞片，导致头发枯燥，要尽量少用。如果需要用，可以用低温档来吹干头皮，再用冷风吹干发丝。
尽量散着头发
马尾辫容易造成发根松动，导致脱发、发际线上移等。披散着头发可以让头发不受束缚，自然生长。
使用丝绸枕套
丝绸材质的枕套不易起静电，且表面光滑，能减少对头发的摩擦，与棉质、化纤等枕套相比，对头发的伤害最小。
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn