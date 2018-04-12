脱发好尴尬！八个好习惯有效防脱发

两三天洗一次头

洗头过于频繁会令头皮干燥，进而伤害头发。一般人最好每2~3天洗一次头发，将洗发水搓出泡沫再涂抹在头发上，轻搓头皮片刻清除多余皮脂。头发容易出油的人，可以适当增加洗头的频率。

洗头前先梳顺

这样既能除去头发间的污垢，把皮脂带到头发表面，形成天然防护层，还能避免头发纠结在一起造成脱发。

洗完后用凉水冲一下

水温过高会导致头皮和头发干燥，建议用39℃左右的温水洗头，再用凉水冲一下发丝，这样做能让毛鳞片关闭，保护头发。

头发湿的时候别梳头

湿头发很脆弱，最怕受到牵拉或摩擦等伤害。洗完头后尽量不要梳，若发梢有打结，可以用宽齿梳轻轻分开，然后让头发自然干燥。

用棉质旧T恤擦干

用偏硬或不易吸水的毛巾使劲擦头容易摩擦发丝，可以用干净的旧棉T恤轻轻拍打头发吸收水分，再让头发阴干。

温风吹头皮，冷风吹发丝

电吹风会伤害头发毛鳞片，导致头发枯燥，要尽量少用。如果需要用，可以用低温档来吹干头皮，再用冷风吹干发丝。

尽量散着头发

马尾辫容易造成发根松动，导致脱发、发际线上移等。披散着头发可以让头发不受束缚，自然生长。

使用丝绸枕套

丝绸材质的枕套不易起静电，且表面光滑，能减少对头发的摩擦，与棉质、化纤等枕套相比，对头发的伤害最小。