从发质看健康！这种发质因体内激素失衡，饮食疗法为你解困

1.中性至油性发质：当心头皮小包块。这些头皮包块通常与压力有关，可能是急性病症和体内毒素积累的症状。

【疗法】多摄入绿茶和大豆等富含抗氧化剂的食物，经常进行瑜伽和打坐等解压活动。

2.干性发质：当心头皮屑及头发变稀。头发变稀存在多种原因，如体内激素失衡、纤维瘤和压力等；不良饮食习惯、饮水不足和气候变化也会导致掉发；气候变化或不经常洗头及压力等因素也会导致头皮屑增多。

【疗法】经常喝水。多吃富含铁的食物，如牛奶、菠菜和乳酪等。蛋白质缺乏也会导致脱发，因此最好多吃一些高蛋白食物，如瘦肉、鱼、家禽、鸡蛋、豆类、大豆制品、坚果和奶制品等。杏仁中的油脂成分也有助于改善发质。头皮屑无法根除，只能控制。经常给头发上油有助于头皮保湿，消除洗发精对头皮的伤害作用。

3.油性至变细发质：当心头发变细、发梢分叉和白发早生。头发过早花白是免疫系统紊乱和遗传因素的结果；卷发、烫发和染发等对头发的化学处理也是导致头发非自然变白的原因；过多使用吹风机吹发或烫发会导致发梢分叉；饮食中缺乏铁、锌、蛋白质和维生素C会导致头发变细。

【疗法】卷发、烫发和染发等不宜过频。修剪头发是解决发梢分叉问题的唯一办法。如果头发变细，那么应多吃绿叶蔬菜、亚麻籽、核桃以及富含维生素C的柠檬汁等食物。如果血检结果发现甲状腺素失衡、内分泌失调、饮食营养缺乏或某种药物副作用等，那么这些问题得到解决后，头发就会恢复正常。常见的女性脱发型态就是雄激素秃发症，这种情况可能开始于青春期，通常到绝经期才会凸显。