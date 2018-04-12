跑汉马前，最好做个心肺功能评估 不达标者医生建议弃跑

汉马开跑在即。到昨天一个月内，省中医院光谷院区肥胖专科（体重管理中心）运动心肺测试评估室，已经“拦”住两位跑全马的爱好者，医生建议其放弃跑全马，或缩短跑步距离。

45岁的黄宏伟先生，酷爱运动，几乎每场马拉松比赛都要报名参加。不过，他特别注意身体健康，两天前，他来到省中医院光谷院区肥胖专科（体重管理中心）进行了运动心肺评估测试，黄先生最大摄氧量仅为35，被医生建议最好不要跑全马。此前，该院肥胖专科开展的运动心肺测试评估中，也拦住了一位全马者。

我国正常成年男子最大摄氧量为50～55之间，女子在40～45之间，如果要参加全马，摄氧量至少要超过40，40以下不建议跑全马。运动过程中，如果氧气供给量跟不上，长距离跑步者心脏就会出现急性缺血，而超量运动还可能导致心律失常，心脏骤停，发生意外。

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为备战汉马，武汉某高校大三女生黄莎（化名）上周末跟随同学到绿道长跑5小时，归来后腹痛难忍，经查黄体破裂，宫腹腔积血1000毫升。省妇幼保健院妇科主任医师吴莺提醒，未婚无性生活的女性，若出现腹痛应及时就诊，特别是腹痛出现在两次月经之间以及剧烈运动后，应高度警惕黄体破裂可能。

记者黎清 通讯员周建跃 温红蕾