大妈保健品当饭吃半年后变“小黄人”

52岁的罗阿姨突然变成了“小黄人”，连白眼球都变黄了。医生发现她没病毒性肝病、肝肿瘤，也没喝酒。最后，在了解到罗阿姨半年来天天把网购的保健品当饭吃后，医生诊断为药物性肝损害。

罗阿姨家住后湖，半年前，罗阿姨在朋友的推荐下网购了具有排毒养颜、疏通血管功效的保健品。虽然每年单位组织的体检显示罗阿姨身体很健康，家人也反对她盲目服用保健品，但罗阿姨十分固执，坚持吃保健品，到后来竟然每日三餐过后都要吃保健品。罗阿姨的丈夫对她说，吃这么多保健品到底有没有效果，谁都看不出来，还吃它做什么。罗阿姨却认为，即便没有立竿见影的效果，也没有多少坏处，保健品的成分上写的都是中草药，只当是提前预防疾病了。

一周前，家人发现罗阿姨有些不对劲，她的皮肤慢慢变黄。前日，罗阿姨发现自己完全变成了卡通片里的“小黄人”，不但全身皮肤变成黄色，连白眼球都变黄了。恐惧之下，罗阿姨赶紧来到市中心医院后湖院区消化内科看病。查血结果显示，罗阿姨的转氨酶严重超标，总胆红素增高，肝功能也不正常。医生发现她没病毒性肝病、肝肿瘤，也没喝酒。进一步询问，了解到她半年来天天把网购的保健品当饭吃后，医生最后诊断为药物性肝损害。目前，罗阿姨正在住院接受对症治疗。

市中心医院消化内科主任吴杰介绍，药物性肝损害是在药物使用过程中，因药物本身及其代谢产物所导致的肝脏损害。而老年人盲目服用补药、保健品就有可能引起药物性肝损害。像罗阿姨这样的患者，科室每年都会接诊上百个。

据了解，市面上的一些保健品成分不明，加上老年人大多患有高血压、糖尿病、冠心病等多种基础疾病，本身就需要服用各种药物，如果过度“保健”，就会增加肝脏负担，超过肝脏的代谢能力，使得肝脏不断受到损伤。（记者伍伟 通讯员马遥遥 刘姗姗）