头胎剖腹产，二胎孕期要注意！如是疤痕妊娠应及时确诊终止

好不容易怀上二胎的黄女士，近日去医院产检时，被医生告知“赶紧终止妊娠，越快越好”。11日，34岁的黄女士做完手术出院，她说“心情如同坐过山车”。

“医生，快帮我检查看看，我怀上二胎宝宝了！”上周三，怀孕两个月的黄女士来到市第六医院妇科门诊。检查后，医生告诉她，受精卵长在了上次剖宫产的切口处，这种疤痕妊娠的凶险程度不亚于宫外孕，建议赶紧做手术把孩子流掉，越快越好。在医生的反复劝说下，黄女士含泪同意终止妊娠。

武汉市第六医院妇产科副主任张帆说，子宫就好比一个房间，疤痕就是墙上修补过的一条缝隙。胚胎就长在了这个缝隙上，跟种子一样见缝长，通过缝隙把肌肉撕开，很容易导致子宫破裂而大出血。这种大出血凶险度比宫外孕有过之而无不及，不但胎儿成活率几乎为零，就医不及时母亲的子宫也很难保住，甚至有生命危险。

张帆称，随着二胎政策的放开，疤痕妊娠的发病率越来越高。她提醒，孕妇一定要谨慎选择头胎的分娩方式，不要轻易选择剖宫产。头胎剖宫产的妈妈一旦怀上二胎，应尽早到医院做B超检查，确定胚胎着床的部位，如果是疤痕妊娠，应尽早明确诊断，及时终止妊娠。（记者刘璇 通讯员刘望）