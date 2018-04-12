撞头撞破动脉瘤险丢命 医生：保持规律作息，别过度用脑

不小心撞了头，竟撞破了脑内动脉瘤险些丢了性命。10日，驾校教练杨师傅遭遇撞头惊魂。

杨师傅是某驾校科目二教练，教龄达二三十年，4月10日中午，杨师傅与朋友去绿道后，不慎磕中头颅左侧。杨师傅一开始只觉得微微疼痛，并未在意。吃完中饭去上洗手间时，突然感到心慌胸中不适，之后头痛摔倒，口鼻出血，随即呼叫无任何反应，昏迷达数十分钟。杨师傅的朋友紧急将他送往梨园医院，经诊断，杨师傅患有脑动脉瘤，此次受到撞击后动脉瘤破裂出血，需要采取医学干预和手术治疗。经过开颅手术，杨师傅才得以康复出院。

杨师傅说，自己平时工作压力比较大，有时会觉得轻微头痛，他原以为只是工作强度所致，便没太在意，没承想，自己竟然会患上了脑动脉瘤。梨园医院脑外科主任周兆文提醒，脑动脉瘤一般属于良性肿瘤，具体以专业检查为准，平时不发病时，可能感觉不到它的存在。但脑动脉瘤就好比不定时的人体炸弹，不知什么时候会引爆，后果严重者还会出现偏瘫、失语等症状。平时如有出现头痛、眩晕、健忘等症状，万万不可轻视大意，应及时去相关专科医院就诊。脑动脉瘤患者应保持有规律的作息，切不可用脑过度，压力过大。（记者伍伟 通讯员陈扬 周兆文）