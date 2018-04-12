注意！这款儿童推车因缺陷正被召回 你家有用吗？

据湖北省质量技术监督局网站消息，日前，湖北雅贝儿童用品股份有限公司向湖北省质量技术监督局备案了召回计划，决定自2018年3月26日至7月1日召回2017年9月1日生产的JX1510儿童推车，受影响的产品数量为150辆。召回原因是由于车辆遮阳棚连接处存在5-12mm的间隙，可能会导致儿童手指陷入而造成伤害。

湖北雅贝儿童用品股份有限公司将为购买该批次产品的消费者提供退货服务。敬请持有该款产品的消费者立即停止使用，并与该公司联系退货事宜，以消除安全隐患。

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1家长在购买儿童推车时，一定要从正规渠道选购全质量有保障的推车商品，并应根据儿童的身体智力特点，选购适当年龄段的推车商品。同时，要仔细阅读产品标志标识和使用说明，正规的童车产品应标注“CCC”标志，一般粘贴在产品机身上或印在铭牌上。

2要选择结实、牢固的婴儿车，重点关注折叠机构是否灵活。如果不灵活，宝宝躺在里面，车架有可能突然折叠起来，导致宝宝身体被车夹住，对宝宝造成严重伤害。推车的减震效果是否好。很好的减震效果可以对宝宝大脑起到保护作用，建议选择车架呈弓形结构的，这样能够起到缓冲震动的效果，轮胎要选择充气式的橡胶轮胎，并且轮胎越大越宽越好。刹车装置是否灵敏。当推车需要停下来时，父母会通过刹车来固定推车。如果刹车失灵，而大人不在身边，会对宝宝带来危险。推车的坐垫、遮阳蓬、靠背、推车把手、安全带等因素，在选购推车时都要关注。

3应选择合适材质的婴儿车，对婴儿车的材质应根据孩子的年龄及季节，在使用前家长应仔细查看说明书后才能使用，并保留好购物凭证，如出现问题时，以便及时维权。