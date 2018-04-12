商人做生意被骗了，骗他的人是他最好的朋友。他琢磨不透，为什么最信任的人却要害他，想起以前对朋友的照顾和帮助，最后落下了这个结果，越想越恨，最后病倒了。

这一天，他在湖边走，想一了百了。就在他徘徊之际，一位大师走了过来，看他心情不佳，就问：“施主，为何这样愁楚？”商人听到大师发问，情绪一下子失控了，把自己心中所有的积郁都道了出来。

大师听完，从袋子里拿出一把盐和一个碗，然后舀起一碗水，把盐放了进去。他让商人尝尝啥味道，商人喝了一口，立即吐了出来，对大师说：“咸得发苦！”大师一笑，把水倒了。随后，他又从袋子里拿了一把盐，扔到湖里，然后从清澈的湖中舀了一碗水，自己先喝了一口，再让商人也喝一口。大师问他：“什么味道？”“甘甜无比。”商人说。

大师笑了，他对商人说：“施主，你看，我把一把盐放在碗里，这碗水就咸得发苦，可把这把盐扔进湖里，湖水却依然甘甜无比。其实啊，人生就是如此，痛苦是盐，但你可以选择让心灵成为这个碗或是这片湖。如果它是碗，你就会永远品尝又咸又苦的味道，但如果它是湖，你就能够品尝到甘甜的味道。你现在想一想，你是愿做这片湖呢，还是愿做这个碗呢？”

商人听后，顿悟。▲