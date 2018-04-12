眼压不高，为何也是青光眼

上海读者吴先生问：我今年67岁，体检发现双侧眼底视神经盘扩大，后来确诊为正常眼压性青光眼。医生建议我1个月内再次复查24小时眼压。我的眼睛不疼也不痒，视力挺好，咋就成了青光眼呢？

中国中医科学院眼科医院教授陶永健解答：青光眼是一组以眼底视乳头萎缩及凹陷、视野缺损、视力下降为共同特征的疾病。多数患者眼压明显增高，眼压越高、持续时间越久，视功能损害越严重。人的眼压正常值为10~21毫米汞柱，有的人眼压虽处于正常范围，但也发生与高眼压青光眼相似的视盘损害、视网膜神经纤维层缺损及相应的视野损害，即正常眼压性青光眼或低眼压性青光眼。患者的眼压虽处于正常范围，但由于视乳头的组织结构差异，对眼压或缺血特别敏感，容易造成视乳头损害及视野缺损。此外，影响眼压测量值的因素很多，一些患者的角膜较薄，测得的眼压值偏低，其真实眼压还是高于正常值。所以，只要引起视盘损害、视网膜神经纤维层缺损及相应的视野损害，无论眼压高低，都算青光眼。▲

有肾病能怀孕吗

上海读者陈女士问：我今年28岁，新婚不久，有生宝宝的计划。但前年曾被诊断为“IgA肾病”，间断性服过中药治疗。目前不用任何药物，血尿、蛋白尿均为阴性，肾功能正常，血压约110/70毫米汞柱。请问我现在的身体情况适合怀孕吗？

上海交通大学医学院附属瑞金医院肾脏内科博士高琛妮解答：妊娠是对女性肾脏的一次严峻考验，可能导致原本的病情加重，表现为：1.尿蛋白增加最常见，随着孕期发展，部分病人会出现大量蛋白尿（3.5克/24小时）、低白蛋白血症，称为“肾病综合征”；2.肾功能损伤；3.妊娠期高血压发生率高，一般血压130/90毫米汞柱或较基础值收缩压升高30毫米汞柱、舒张压升高15毫米汞柱，就可诊断妊娠期高血压，先兆子痫的发生率高。原来不表现临床症状的潜在疾病也可能会在妊娠期爆发，如泌尿道感染、免疫性疾病。慢性肾病患者无论何时怀孕，上述情况发生的可能性始终存在。孕前应请肾脏专科医生全面检查、评估病情，筛查有无继发因素，最好进行肾穿刺明确病理。一般来讲，单纯镜下血尿不是怀孕的禁忌证。在不治疗的情况下，尿蛋白定量0.5克/24小时、肾功能正常、无高血压的慢性肾炎患者妊娠的成功率较高。结合您的情况，既往有IgA肾病史，目前病情稳定，没有绝对的妊娠禁忌证，但妊娠风险比正常孕妇大。建议在妇产科、肾内科积极随访，监测血压，每月复查一次肾功能、尿常规及24小时尿蛋白定量，整个孕程密切了解胎儿发育情况及肾脏情况。▲

肿瘤病人能否进补

河南读者包女士问：我母亲3年前做了乳腺癌切除手术，至今恢复良好。我想让她吃一些滋补的食材，又怕刺激癌症复发。请问肿瘤病人能否吃补药？

中国中医科学院西苑医院治未病中心博士何好臣解答：肿瘤患者可以吃补药。所谓“补药”，医患双方关注点不同。中医认为，顺其性则补，也就是顺应脏腑功能性质的药物就是补益药物。患者多认为补益就是补益气血、肝肾，且多为温补。肿瘤患者处于不同治疗阶段或体质不同，进补方法有所不同。有些腺体类肿瘤属于机能亢进类型，更要注意这个问题。海参是比较平和的补品，有滋阴益阳的功效，对多数肿瘤患者都比较适合。人参、红参均为温补药物，有补气功效，红参温热性质更强，要结合患者体质判断。若您的母亲身体偏弱、经常感冒、乏力、气短等，可以服人参、黄芪，最好煲汤，以充分发挥其药效。也可用冬虫夏草、西洋参、三七粉按1：1：6的比例研粉冲服，每天4克。总之，最好到正规中医院根据四诊合参来确定具体的进补和治疗措施。▲

吐字不清咋办

河南读者严女士问：我孩子4岁，说话吐字不清，诊断为构音障碍，请问能治疗吗？

中山大学附属第六医院康复医学科主任王于领解答：如果老人、孩子存在发声异常、音调音量异常、吐字不清等现象，就要警惕构音障碍。其病因可能源于构音器官、周围神经肌肉损伤或不全，听力障碍等。需要接受专业的言语评估与治疗。患者可进行自我家庭训练，对着镜子多加练习。呼吸肌基础训练：深吸气后，发“hei”，一口气两三个，逐渐进展到一口气七八次，声音保持一定的音高和音量；吸气和呼气训练：例如闻花香、吸气后发“si”、吹灰等；补换气训练：绕口令练习。口腔及唇部控制训练：可通过特定口腔和唇部动作的练习，增加唇舌灵活度和口腔的开合度。▲

骨髓移植后食欲不振咋办

客户端读者罗先生问：我父亲近期做过骨髓移植手术，术后食欲很差，吃不下东西，请问该咋办？

南方医科大学珠江医院血液内科副主任医师邓兰解答：造血干细胞移植后，患者大都食欲减退，伴有味觉改变。对食量不必限制太多，食欲较好时就多吃些，食欲不好时可以喝些酸奶。家人可先喂一勺汤，待其慢慢咽下去后，再将温度适宜、松软的固体食物和菜，一小勺一小勺地送入其口中。食欲不振、恶心、呕吐者应少食多餐，饮品宜在两餐之间，以吸吮方式慢慢饮用。鼓励在用餐前适度活动或食用少量开胃食物，如酸梅汤、果汁、酸菜。冷热食物不宜同时进食，避免刺激呕吐。将食物浓缩在粥、汤内，可加入蛋、豆腐、豆、肉末。进餐后要保持半卧位或坐位，防止误吸。对于味觉迟钝、口苦者，可在烹调和腌肉时多用糖、醋、柠檬汁、果汁等。红肉会产生苦涩感，可改用鸡肉、鱼、海产品、蛋等。进食较软及湿润的食物，如多汁的蔬菜。含水果糖、西瓜粒有助刺激口水分泌；柠蜜、菊花茶、蔗汁、石榴汁等有助减轻口干。口腔溃疡、吞咽困难者尝试以粉、面代饭；选择软的饭菜如鱼、蛋、豆腐。严重时可稀释食物或用搅拌机将食物打成流食。

最后推荐两款食疗方。1.参芪乌鸡汤：党参、黄芪各1.5两，乌鸡1只，适用于癌症放、化疗期间或放、化疗后血象下降，方中诸药都有促进造血功能作用。2.石斛二参汤：石斛、沙参各1两，西洋参3钱，女贞子5钱，甲鱼1条，适用于癌症放、化疗出现口干咽燥或潮热盗汗、心烦不眠等症状。▲

扁桃体反复化脓啥原因

山东读者金女士问：3年前，我因反复右侧扁桃体发炎做了双侧扁桃体切除术，术后嗓子仍反复疼痛，右侧手术部位流出腥臭脓液。后来多次进行咽部手术，仍无改善。请问这是啥原因？

清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科主任叶京英教授解答：根据读者提供的资料，怀疑为先天性第二鳃裂囊肿伴感染的可能性大。这是颈部常见的先天性疾病。人体胚胎发育第3周时，头部两侧各有数对鳃裂。正常情况下，鳃裂随发育会逐渐消失。如不消失且有液体滞留，则在出生后表现为鳃裂囊肿或瘘管。此病临床表现多样，较为隐匿，可有颈部或咽部的间歇性肿痛、胀痛，颈部可有压迫感或牵拉感，伴随反复感染、发热。咽部检查可见局部隆起或饱满，颈部窦道有分泌物溢出或有逐渐增大的肿块等。建议您到正规医院耳鼻喉科，进行试验性抗炎治疗，结合影像学检查和病史等资料，请有经验的医生综合判断。如果确诊为鳃裂囊肿，需通过手术完整切除囊肿及瘘管才能痊愈。▲