中医药防控肿瘤在博鳌论坛广受关注

博鳌亚洲论坛2018年年会于4月8~11日在海南省博鳌市举行，如何发挥中医药在防控肿瘤中的作用及加快开展“粤港澳大湾区”中医药产业合作在会上受到关注。

国家卫生健康委员会副主任曾益新在中日肿瘤防控研讨会上表示，将实施国家攻克癌症科技攻关计划，针对防控关键环节，要以瓶颈问题为导向，从癌症的病因学、发病机制、高危因素防治、精准诊疗新技术研究与应用和中医药在攻克癌症中的应用等方面系统谋划，集中优势资源联合攻关。并继续组织实施新药创制科技重大专项，加快产出一批癌症防治重大创新品种和临床急需品种，在化学药、生物技术药物及中药方面取得突破，提高精准用药水平。

澳门经济财政司司长梁维特在“粤港澳大湾区”分论坛上表示，要加快与澳合作中医药科技产业园建设，与大湾区共同开拓中医药产品和服务的国际市场，加强与中医药、健康服务等方面的合作，以中医药产业为平台，推动中医药国际化和标准化，促进大湾区中医药企业和产品通过澳门开拓葡语国家、欧盟以及“一带一路”国家的市场。