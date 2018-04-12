注意！手足口病进入流行期

国家疾控中心数据显示，2017年全国报告手足口病病例192万，死亡病例95人，在丙类传染病报告中发病、死亡人数皆为最高。根据近年情况，每年进入4月份后手足口病例会陡然增加。本报记者昨日从疾控部门和医院了解到，目前广州市内手足口病发病仍处于散发，但专家认为不能掉以轻心，并建议假如5岁以下儿童在近期出现手足、肛周皮疹等可疑症状，家长应该提高警惕。最好在1岁左右接种EV71疫苗，以降低患上重症手足口病甚至因此致命的风险。

一到4月病例陡然增加

近日，中国疾控中心对全国手足口病疫情形势分析认为，近年来全国手足口病报告发病呈上升趋势，重症和死亡呈下降趋势，报告发病、重症和死亡呈隔年高发特征。据了解，目前广州市内手足口病只处于低水平流行状态，但由于2016年春季广东手足口病发病报告数为近几年来最高，因此专家认为对今年手足口病流行季节不能掉以轻心。

市妇女儿童医疗中心感染科主任徐翼介绍，每年全省约有1/10手足口病患儿在该院治疗，该院同时还是重症手足口病定点治疗医院，有一套手足口病应急管理制度及流程。据往年经验，在每年4月~7月、9月~10月是手足口病的两个高峰期，“每年一进入4月，病例就会陡然增加，去年4月，只用了半个月时间，手足口病每周门诊量就从二三十人增加到三四百人”。为了应对今年的流行季，该院感染病区正在为“腾床位”做准备，在必要的情况下，感染病区51张病床、综合病区37张后备床位可用于收治手足口病患儿。

徐翼介绍，手足口病可以通过消化道排泄物、呼吸道飞沫传播，在日常生活密切接触中容易传染。手足口病的潜伏期大约有3~5天，早期会出现手脚、臀部皮疹，口部疱疹，小婴儿可能会表现为流口水、抗拒进食。“如果有发热，38.5℃以下可以物理降温，38.5℃以上可服用对乙酰氨基酚或布洛芬退热，都是安全的。”

手足口病是自限性疾病，大部分病例在5到7天都可以自行恢复，专家建议就近治疗。但是，由EV71引起的手足口病一定要警惕。徐翼表示，可引起手足口病的肠道病毒有很多种，但超过95%的手足口病死亡病例都是感染EV71引起的。EV71是嗜神经毒，会侵犯脑干、脊髓，可导致死亡。2014年，该院收到一名从县级医院转来的重症患儿，一到达后立即上了呼吸机，呼吸机管道中都出现了血性分泌物，说明已经出现了肺出血，“如果晚来半小时或者10分钟，这个孩子就有可能救不过来了。”徐翼说。

5岁以内病患应多加注意

对于家长来说，如何发现重症手足口病的苗头呢？“年龄是一个很重要的指标。”徐翼说，手足口病重症病例集中在5岁以内、死亡病例集中在3岁以内。手足口病早期有的症状和呼吸道感染类似，但假如上述年龄段的孩子在手足口病流行期出现了可疑症状，家长心中就要有根弦，如果发烧持续在38.5℃以上、吃了退烧药退热效果也不好，并且出现了惊跳、抽搐、呕吐、精神萎靡、呼吸急促、四肢发凉、皮肤发紫发花等情况，这个时候就一定要马上到医院就诊。

预防手足口病：

接种EV71疫苗 注意手卫生

由于EV71可造成手足口病重症、死亡病例，徐翼建议6个月到5岁以内儿童接种EV71疫苗，“我们观察到，这个疫苗是相当安全的。一般接种两针，中间间隔4周，保护率可以达到95%，免疫效果可以持续5年左右，建议1岁左右接种，就基本覆盖了最容易出现重症、死亡的年龄段。”

要预防手足口病，手卫生非常重要。徐翼提醒，除了孩子要注意饭前便后清洁双手以外，大人的手部卫生也不能忽略。“提醒家长们，外出回家照顾孩子前，一定要清洁好双手。”

另外，患上手足口病后，孩子应该居家隔离至少两周，“过了两周之后，飞沫里病毒量会显著下降，但是大便中排毒的时间会长达三四周甚至更长，因此处理手足口病患儿的便便要及时，并且要注意清洁。”（记者伍仞 通讯员易灵敏、陈昊）