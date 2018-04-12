有些人血糖特别“脆” 动不动就酸中毒

65岁的糖友王阿姨最近很郁闷，自己每天吃的东西差不多，运动量不变，胰岛素也是相同的剂量，可这血糖就是跟坐过山车一样忽高忽低，有时还会出现严重的低血糖。王阿姨去了医院，医生说，她的情况叫做“脆性糖尿病”。

多数脆性糖尿病为1型糖尿病，但临床上逐渐认识到，血糖大幅度波动也可见于某些胰岛功能近乎衰竭的晚期2型糖友。这类糖友具有体型消瘦、血糖忽高忽低而不好控制、易发生酮症酸中毒和低血糖等特点。糖友若出现难以解释的血糖大幅波动，如频繁发生酮症酸中毒或低血糖，要考虑脆性糖尿病的可能，及时找专业的医生看诊，分析是由1型糖尿病还是其他原因引起，并在治疗中注意以下几点：

1. 血糖控制不宜过严。脆性糖友以空腹血糖控制在7~8毫摩尔/升为目标，过严的目标不易达到，并容易发生严重低血糖。

2. 加强血糖监测。在血糖波动较大的胰岛素调整时期，除每日规律监测7次血糖外（三餐前后血糖及睡前血糖），还应加测凌晨2~3点的血糖，避免危险的夜间低血糖。当血糖平稳后，可以减少血糖监测的次数。最新的动态血糖监测，可以连续监测3~14天的血糖，对于了解血糖波动规律很有帮助。

3. 规律生活方式。保证胰岛素用量、饮食和运动相对稳定，特别是饮食和运动定时定量、少食多餐、按时作息、保证良好的睡眠。

4. 保持好心情。脆性糖友的血糖极易受情绪变化影响，要调整心态，稳定情绪，必要时咨询心理治疗师，进行心理疏导。

5. 胰岛素调整幅度要小。脆性糖友对胰岛素剂量变化十分敏感，当血糖升高时，稍稍增加一点注射剂量，就可能发生低血糖；血糖下降时，略微减少一点剂量，血糖又会明显升高。因此，只有发现在饮食和运动不变的情况下，血糖仍持续不稳定时，才能调整胰岛素，且调整幅度一定要小。

6. 用胰岛素类似物取代胰岛素。胰岛素类似物的优点是能比人胰岛素更好地模拟生理胰岛素，有利于减少血糖波动。建议采用每日4次注射方案，即1针超长效胰岛素类似物联合3针超短效胰岛素类似物皮下注射。▲