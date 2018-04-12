急！一个早产一个还在肚子里  幸！医生8分钟赶到，母女平安

“医生，快点来！这里有个孕妇早产，在屋里生了一个毛毛，还有一个在肚子里！”4月10日20时15分，长沙县春华镇卫生院产科值班室响起了急促的电话铃声。电话另一头，在春华镇春华山村新桥组，产妇龙诗妹一家人急得团团转。

“我们马上就来！”接到电话后，春华镇卫生院立即组织医务人员前往产妇家中。与此同时，长沙县第一人民医院在接到急救电话后，安排急救人员迅速赶往春华镇。

20时23分，春华镇卫生院医务人员到达产妇家中。此时，产妇躺在沙发上，胎盘已经娩出，两个新生儿均已生产，是两个女宝宝。医务人员立即帮产妇处理脐带，产妇和宝宝生命体征平稳，母女平安。

20时25分，长沙县第一人民医院的救护人员到达现场，他们与春华卫生院的医务人员分工合作，对新生儿给予基础护理，并把他们送往医院做进一步检查，完成相关治疗。目前，产妇状态良好，在长沙县第一人民医院住院疗养。两个新生儿因为早产，体重过轻，已通过双向转诊绿色通道，在县一医院医务人员的陪同下，前往上级医联体单位湖南省人民医院进行康复治疗。

“太感谢医生们了，来得那么快，处理也很专业。”产妇龙诗妹告诉记者，她今年28岁，这是第二胎，刚好怀孕八个月。当天晚上吃完晚饭，她突然感觉肚子有些胀痛，上厕所时发现羊水破了，便收拾东西准备前往医院。没想到发作得特别厉害，当她躺在沙发上休息时，一个宝宝就迫不及待地来到这个世界，间隔几分钟后，第二个宝宝也露出了头。

“没有任何征兆就突然早产了，可吓人了，还好你们医生来得快，谢谢你们救了我的小宝宝们。”躺在病床上的龙诗妹，看着家人发过来的宝宝照片，露出了幸福的笑容。（记者 姜国 通讯员 陈妙琼）