餐饮行业专项执法检查启动

本月，北京市启动餐饮行业专项执法检查，严厉打击各种环境违法行为。为控制餐饮业的大气污染物排放，本市已于1月8日制定并发布《餐饮业大气污染物排放标准》，并将于明年1月1日起实施。

昨天，针对今年第一季度市民投诉举报餐饮企业环境违法问题较为集中的地区，北京晨报记者跟随环保、公安、食药监等部门组成的联合执法组来到西城区南菜园街，对该区域的餐饮企业进行执法检查。执法人员首先检查了餐厅的后厨，随后对餐厅的油烟净化设备进行现场检查。

北京市环境保护监测中心工程师郭建辉介绍，通过自动烟尘采样仪可以检测油烟。只见工程师将采样枪深入烟囱内，采样枪装有滤筒，餐厅的油烟可以吸附在滤筒中。经过化学分析，便可以测算出餐厅油烟的排放情况。

市环境监察总队副总队长谢志宽介绍，去年环保部门受理的环境信访和投诉举报事项中，仅反映餐饮企业环境问题的就有5602件，约占大气类投诉总数的两成以上。新发布的《餐饮业大气污染物排放标准》规定了餐饮服务单位排放的油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物的排放限值，明确了三项污染物的监测要求和分析测定方法，提出了净化设备的运行操作要求。谢志宽表示，北京市的这一标准严于国家标准，“比国标的油烟排放限值严一倍，并且增加了颗粒物和非甲烷总烃的排放限值”。明年1月1日执行新标准后，如果餐饮企业餐饮油烟还不能达标，将按照高限处罚的原则对餐饮企业处以5000元-5万元的罚款。

据市环境监察总队有关负责人介绍，2017年，全市环保部门共查处餐饮行业企业环境违法问题1167起，处罚金额1317.6万元。今年的餐饮行业专项执法检查将重点对大型商业中心、餐饮聚集区、城乡结合地区、外来人口集中居住区等重点区域和大型餐饮企事业单位、大中院校食堂等单位开展执法检查，严厉查处未安装净化设施、不正常运行净化设施、不使用清洁能源以及未按规定设置排放口等环境违法问题，对查出的违法行为将依法进行处罚。（记者 吴婷婷）