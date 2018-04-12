我国手足口病进入流行期

记者近日从国家卫生健康委员会例行发布会上获悉，我国已进入手足口病流行期，3月份全国手足口病报告病例已达2.8万例。预计今年手足口病整体流行强度将高于去年。

手足口病是由多种肠道病毒引起的儿童常见传染病，是我国法定报告的丙类传染病。2010年以来，发病人数一直位列我国法定报告传染病的首位。手足口病患儿会表现出口痛、厌食、低热，手、足、口腔等部位出现小疱疹或小溃疡等症状。

“手足口病聚集性疫情多发生在托幼机构和学校。”国家卫生健康委员会相关负责人表示，各地卫生和健康部门将配合教育部门加强手足口病防控指导，做好聚集性疫情的发现、应对和处置工作。

中国疾控中心传染病防治专家张静介绍说，手足口病重症和死亡多由肠道病毒71型引起，对此我国已自主研发安全性和免疫原性良好的EV71疫苗并于2016年上市，目前总体接种率不高。国家卫生健康委员会将鼓励各地结合实际情况及时向家长、学生提供疫苗接种的服务和指导，近期将对各地手足口病防控情况开展检查督导。

专家提示，预防手足口病需注意个人和环境卫生，在手足口病高发时期尽量少去公共场所，一旦出现发热、出疹等情况应及时就医；患儿居家隔离治疗时应做好健康监护和居家消毒等。（据新华社）