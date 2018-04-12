孕期炎症与婴儿大脑发育紧密相关

根据英国《自然·神经科学》杂志日前在线发表的一项研究，美国科学家利用核磁共振成像与机器学习技术，发现母亲孕期炎症与其新生儿的大脑组织方式和婴儿两岁时的工作记忆表现紧密相关。

孕期炎症，无论是由感染、受伤还是其他因素引起，一直与婴儿的身心健康风险上升联系在一起。但是，这种关系很难直接在人类身上进行观察。

此次，美国俄勒冈健康与科学大学和加州大学欧文分校的研究团队，跟踪观察了84名女性从怀孕到产后初期的情况。他们先测量了孕妇怀孕初期、中期和后期的血中炎性蛋白浓度。在孕妇生产后，他们使用功能性磁共振成像测量每名婴儿休息时的脑活动，以确定新生儿脑部网络组织的模式。到婴儿两岁时，再通过一个任务测试婴儿的工作记忆——短时记忆的能力，这是能可靠评估执行功能的一个重要方面。

利用机器学习技术，研究人员发现新生儿脑组织以及幼年期的工作记忆均与母体炎症水平之间存在强关联。母体炎症水平较高，尤其是在怀孕后期，预示着幼儿工作记忆较差。

研究人员同时强调，目前该研究没有在孕期炎症与婴幼儿大脑组织方式二者之间确立直接的因果关系，但其证实了孕期炎症对于新生儿脑发育的重要影响。（记者张梦然）