湖南成功完成一例破裂心脏介入修补术 病例极其少见

4月11日，在中南大学湘雅二医院心脏血管重症监护室里，80岁的患者段某正在医护人员的指导下，下床活动。说起两天前他经历的一场手术，主刀医生方臻飞、唐建军不约而同地用“惊险”形容。

段某是一名冠心病患者，6年前就进行过心外科搭桥手术。2018年3月中旬，段某开始反复出现胸闷不适，并不断加重，家人将其送到中南大学湘雅二医院就诊。经检查，段某的左心室出现两个破口，并在心脏外形成了一个很大的假性室壁瘤，鼓出一个“大包”，足有心脏的三分之一大。

“这是冠心病患者十分罕见也极其危重的并发症。”唐建军介绍，患者心脏外的“大包”犹如一个已经破溃的大堤被一层塑料薄膜暂时拦阻形成的一个临时且极其脆弱的河坝，随时可能崩塌破裂，造成不可挽回的后果。

唐建军说，对于此类病例，国际上也仅有少数个案报道，尽早外科手术开胸修补破口是常用的治疗方案。然而，对一个80高龄、年迈体弱的老人行外科开胸修补，风险极高。再加上患者曾开胸搭桥，再次开胸可能面临心包严重黏连，手术风险和难度都增加了数倍。

为了寻找相对安全的治疗方案，湘雅名医周胜华带领的心内科心脏介入团队、重症团队联合心外科反复研究海内外相关报道，共同协商制定了精细的治疗计划，决定尝试介入封堵修补患者破裂的心脏，并确定了外科微创和开胸手术两套预案。同时，与患者家属详细沟通做好最充分准备。

4月9日，手术进行。面对患者心脏外随时可能破裂的瘤体，以及曲折钙化的血管通道，手术团队费尽周折，才将导管送达破口附近。最开始，手术团队尝试用一个封堵器封者两个破口，但是封堵伞释放后，造影发现另一个破口未被堵住，这大大增加了手术的复杂程度，而且国际上也没有类似报道可供参考。手术团队紧急讨论后，决定尝试再送入一根导管，输送第二个封堵器封堵另一破口。

最终，方臻飞、唐建军两位主刀医生运用多种介入治疗技术，同时完整封堵住两个破裂口，术后造影提示破裂处完全闭塞、瘤体消失，手术成功。手术历时两个多小时，均在局麻下进行，患者没有特殊不适，隔天基本就能下床。

“患者段某很可能是国内首个介入修补心脏破裂的案例。”周胜华表示，心脏破裂能够存活的患者极其少见，而在介入治疗下成功封堵的患者，国内尚未见类似报道。(记者 徐志雄 通讯员 涂涛)