4月10日至11日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在中共中央政治局委员、上海市委书记李强和市长应勇陪同下在上海考察。

把高品质的中国制造和中国服务相结合

李克强首先来到上海自由贸易试验区。近几年他几乎每年都到这里考察。

他赞赏自贸试验区在改革开放上的积极探索和新进展，要求上海以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移推进改革、扩大开放，形成更多新经验。推动高质量发展需要好的营商环境，听到介绍上海市实施政务服务“一网通办”，全部涉企事项平均办理时间压缩了85%，李克强给予充分肯定，他希望上海深化“放管服”改革，在优化营商环境、降低制度性交易成本方面取得更大成效，为市场增添活力，为群众提供便利。

在外资企业上海罗氏制药公司，李克强询问这里生产的抗癌药物采用何种标准、药价能否降低。上海振华重工公司是全球码头成套设备的领军企业，李克强勉励他们把高品质的中国制造和高品质的中国服务相结合，勇立国际竞争潮头，创造更佳业绩。他与洋山港四期码头控制中心工作人员视频交流，希望他们打造扩大开放的新窗口，为上海、长三角一体化乃至长江经济带发展发挥更大辐射带动作用。

让好医生在中西部基层也“触屏可及”

李克强来到华山医院，通过互联网远程会诊系统与青海果洛、云南腾冲、新疆喀什的医务人员对话，询问还有什么困难。他说，中西部地区尤其是农村贫困地区优质医疗资源缺乏，要按照以人民为中心的发展思想的要求，在继续改善中西部地区中心医院检测设施的同时，积极发展“互联网+医疗”，电信部门要为此通专线、提网速，医卫部门要更大发掘优质医疗资源的潜能，让好医生在中西部基层也能“触屏可及”。李克强还来到徐汇区江南新村，对这里实行社区医养结合，帮助老人们居家养老表示赞许。

通过“互联网+”更有效实现创新资源共享

长阳创谷由纺织老厂房改造而成，汇聚大批创新企业和众创空间。李克强与创客们互动交流。他说，你们在老厂房开辟了新天地，是新旧动能转换的生动展现。要着力改善创新生态系统，打造“双创”升级版，通过“互联网+”更有效实现人才、设备等创新资源共享，加快推动经济转型升级。

李克强充分肯定上海经济社会发展取得的成就，希望上海在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以更大力度的改革开放推动各项工作开创新局面。

本组文/综合新华社、中国政府网

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李克强为何特意来看这家抗癌制药外企？

4月10日下午，李克强总理在上海考察时，特意来到一家抗癌制药外企。上海罗氏制药有限公司是瑞士罗氏制药公司的药品及诊断产品生产基地，在中国跨国制药公司中肿瘤领域排名第一，也是首个落户张江的中外合资企业。

将多措并举增加群众急需的抗癌药品供给

“癌症已经成为威胁人类健康的‘头号杀手’，现在一旦有人得了癌症，对个人和家庭都是天大的噩耗！”李克强对企业负责人说，“人类社会应该联手密切合作，争取早日攻克癌症这一不治之症，使人们不再谈癌色变。”李克强说，这方面中国市场需求很大，我们将多措并举增加群众急需的抗癌药品供给，减轻患者负担。

希望抗癌药等重大疾病药品价格更优惠公道

“这款抗癌药物的疗效怎么样？生产药物的原材料来自哪里？在这里生产的药品质量和原装进口的药品质量是不是一样？”李克强在上海罗氏制药考察时问得很细。

早日攻克癌症一直是总理念念不忘的民生牵挂。来到上海这家抗癌制药外企，李克强十分关心抗癌药品的价格。他对上海罗氏制药负责人说：“希望你们生产的抗癌药等重大疾病药品价格能够更加优惠公道。这样不仅患者能够得到更及时的治疗，而且企业也能够实现薄利多销，使双方都受益。”

当得知该企业去年主动大幅降低价格，已有4种抗肿瘤靶向药物被纳入国家医保目录时，李克强高兴地说：“你们这样做不仅扩大了患者覆盖面，而且提升了企业的美誉度。”

继续对抗癌药品降低关税直至降至零关税

李克强说：“希望你们在中国继续扩大投资，把根扎牢，中国开放的大门只会越来越大。”李克强说：“我们欢迎各国企业和创业者来华投资兴业，并且会进一步扩大开放力度。我们会继续对抗癌药品降低关税，直至降至零关税！”

“这不仅对患者是巨大的福音，也是对我们公司巨大的利好！”德国籍的企业负责人兴奋地说。

李克强说：“对外开放不仅是发展兴国之策，更是惠民之举。扩大开放就是扩大民生福祉！”