英国背颈部疼痛患者逐年增加 久坐不动是罪魁祸首

据英国《每日邮报》4月10日报道，五年来英国患背部和颈部疼痛的人数持续高升，久坐不动的生活方式被认为是罪魁祸首。

一份基于超过200个成年人的调查报告显示，2016年英国有30%的成年人受到颈背部疼痛的困扰，2017年该比例上升至32%，而今年则大幅增长至44%。

如今，英国超过五分之二的人正遭受着背痛和颈部疼痛的困扰，这一比例比去年高出12%。英国脊椎治疗协会称，在英国的中部地区，70%的人在30岁之前都有过背部和颈部疼痛的经历。该疾病主要归因于久坐，如今人们大量的时间是在智能手机和平板电脑上度过的，导致长时间坐在椅子上，而缺少运动。

英国脊椎治疗协会的主席凯瑟琳 奎因(Catherine Quinn)表示，我们的身体是需要运动的，当你久坐不动时，背痛和颈部疼痛就会随之而来。我们生活在一个智能化的时代，每天都要和高科技打交道，给朋友发信息或浏览社交媒体。但与此同时，我们通常会长时间地保持一个不舒适的坐姿，这便是造成我们背部和颈部疼痛的根源。想到改善这种疼痛并不难，在工作的间隙，做一做伸展运动便可以缓解这种疼痛。

另外，据该调查结果显示，北爱尔兰遭受背部和颈部疼痛的人数最多，在苏格兰地区也很常见。而生活在英格兰东南部地区患该疾病的人则相对较少，生活在约克郡和亨伯的人们则通常会把家务活和手工活作为他们患该病的诱因。

此外，高举或搬动重物通常被认为时背痛和颈部疼痛最常见的原因，但只要我们稍加注意，不要搬动过重的物品，是没有问题的。

奎因女士表示，通过定期运动、伸展运动和适度锻炼可以增强体力和柔韧性，同时也意味着让身体做好准备，来应对诸如举重和负重等更剧烈的运动。

(实习编译：时蕾 审稿：刘洋)