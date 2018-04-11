宝宝盗汗，找准病因是关键

最近涛涛睡觉的时候会出很多汗，清明节期间天气变凉了也是如此，醒来的时候汗就不再出了。父母为此很是焦心，生怕涛涛得了什么病。医生说，涛涛这种情况是“盗汗”，需要找准病因再有针对性地处理。

据了解，幼儿神经调节功能尚不完善，刚入睡时神经还处于兴奋状态，容易出汗。此外，还有一些盗汗与疾病有关。厦门市儿童医院儿内科林彩梅主任介绍，血钙偏低会引起盗汗，以上半夜为主，这种情况在佝偻病患儿中尤其多见；结核病患儿也会盗汗，特点是整夜出汗，同时还伴有面色潮红、低热消瘦、食欲不振、情绪发生改变等症状。

单纯的盗汗，一般预后良好，经过治疗大多可在短期内治愈或好转，家长不用太紧张。如果伴见于其他疾病过程中的盗汗，治疗时需要着重针对原发疾病，且常需待原发疾病好转、治愈，盗汗才能减轻或消失。宝宝盗汗时，家长可以通过勤换隔汗巾等举措让孩子保持皮肤干爽。

为了减轻盗汗，也可采用中医食疗方调理:

泥鳅汤:泥鳅120克，热水洗去粘液，剖腹去除肠脏，用油煎至金黄色，加水2碗煮至半碗，放入精盐少许调味，饮汤吃鱼肉每天1次；幼儿则分次饮汤，不吃鱼肉。连服3～5天，有补气益阴之效。

红枣乌梅汤:红枣10枚，乌梅15枚，冰糖适量。将红枣、乌梅洗干净，放入砂锅，加适量水，大火烧开后，转文火煎至汁浓，晾温后根据口味调入冰糖。具有滋阴、益气、敛汗的功效，使用于阴津亏虚所致的烦热口渴、气短神疲、盗汗不止等症状。（记者 楚燕 通讯员 林小辛）