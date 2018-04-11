加盟泛滥，药店如何找个“好药方”

还有几天的时间，家在沈阳的陈亮的新生意就要开张了——由他经营的沈阳聚康堂大药房就要正式营业了。四个月前，他刚拿到了药品经营企业许可证。

根据沈阳市食品药品管理监督局审批公示信息显示，2017年，像陈亮这样拿到许可证经营的药店共有757家。

与陈亮对未来药店经营充满期待不同的是，因经营不善，陈楠无奈地注销了位于沈阳市皇姑区苍山路的鑫贸大药房。数据显示，2017年，这类注销的药店共有111家。

记者近日走访多家零售药店及相关部门调查发现，一方面是大量社会资本涌入医药行业，平价药店业态兴起以及随之而来的加盟泛滥，另一方面是药店数量过度饱和，部分因亏损而关停。在这种情况下，药店恶性竞争现象严重，问题频出，药品质量也难以保障。

药店长期收入较稳定

“春季促销，进店前50名免费试膏药”“一次性消费满38元抽奖送电视”“每月28日会员日全单8.5折，满额送维生素C泡腾片”…… 3月31日，记者来到沈阳市于洪区佛山路，这里聚集了海王星辰药店、沈阳市国大药房、沈阳市益寿康药房等10家药店，这些药店的门口音响均不间断地播放着促销广告，有的店铺甚至将血压仪的诊台搬到了路上吸引顾客买药……

“沈阳药店多得过超市和银行。”沈阳福康源药房有限公司负责人李嫣如此调侃说。据沈阳市统计局相关数据显示，沈阳市常住人口829.2万人，零售药店共计3684家，平约2250人就有一家药店，远远高于发达国家每6000人拥有一家药店的国际标准水平。

“净利润最高3.5%，暴利早就不存在了。”在业内经营十年的李嫣告诉记者，根据相关规定，药店按顺加不超过15%的差价率确定零售价格。此外，沈阳社区医院目前实行药品“零差率”销售，按药品进价销售,这也抢走了部分市场。

李嫣以医治血小板减少的龙血竭胶囊为例说明。“一盒零售价10元钱的龙血竭胶囊，出厂价只有1元。到医药代理公司手中，价格变成了5元，再到沈阳当地的药品批发市场价格就加到8.5元。到了药房之后，算上房租水电成本，药品还要继续加价，纯利润不到1元。”

利润如此之低，缘何沈阳2017年还有如此多的药店集中开张呢？

沈阳康熙健大药房的负责人吕宏强给出了自己的解释，“药店的长期收入比较稳定，顾客的需求变动较小,销售额不会骤起骤落，受经济形势冲击也较小。”

恶性竞争问题凸显

去年9月~11月，国家食药监总局曾开展了城乡接合部和农村地区药店诊所药品质量安全集中整治，发现了违规销售处方药、销售假劣药品、超范围经营等10种违规现象。

事实上，药品销售市场饱和、恶性竞争往往会引发药品销售使用环节违法违规行为等一系列问题。

“没有处方单照样开处方药的现象其实很普遍。”一位不愿具名的某连锁药店负责人告诉记者，一般情况下，到药店购买处方药必须持有处方单，但药店经营者为了提升药店销售额，获取更多利润，在没有询问处方单的情况下仍然出售相关药品，这一现象已成业内公开的秘密。

从小药厂批发一些价格低廉、质量欠佳的药品销售，也是药店盈利的主要手段。

吕宏强透露，以丹参片为例，云南白药集团股份有限公司生产的丹参片一盒价格在15元左右，而另一家药企生产的丹参片，有效成分含量少，进价差一倍，但销售价格与前者相差不到2元。“利润驱使下，药店会购进这类小药厂的药品，推销时也会首选小药厂的药。”

除此之外，力推利润较高的保健品替代药品，用非医保药品甚至日用品刷医保卡也是这些药店惯用手段。记者在某家药店查询医保卡余额过程中，有药店的售药员悄悄打开地柜柜门，告知有洗发水、沐浴露、卷纸等日用品可以划医保卡购买。

新模式能否规避恶性竞争

面对恶性竞争，多家药店正大力探索连锁经营、“药店+轻诊疗”、健康数据会员管理等模式，希望能“抓药”自救，给自身找个“好药方”，在激烈的市场中开拓一片天地。

根据商务部发布的《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》数据显示，到2020年，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上，药品零售连锁率达50%以上。随着医药行业的重组并购案例不断增多，未来市场中或将出现一批大型医药类企业。

沈阳万家康大药房连锁有限公司负责人远宝贵表示，未来全国医药行业洗牌在所难免，那些销售违规、渠道不完善、服务不达标的单体零售药店将会被行业淘汰。

“小药店背后应该有大企业，有成功的经营模式支撑。” 远宝贵认为，由于连锁药店追求的是规模效益,连锁药店统一的商标、统一的形象设计、统一的环境布置、统一的服务标准，可以促使各分店经营的商品种类、价格、售后服务更为统一，更容易增强品牌效应，成为吸引顾客的内在动力。

李嫣告诉记者，她的药店正在探索“药店+轻诊疗”的模式，这种模式目前在国内并不少见。眼下，她的药店正在寻找具有执业资格的中医师，但上门应聘者寥寥无几，几个中医师多由于工作时间安排不妥拒绝就职。

吕宏强则呼吁医院建立患者电子档案，并希望药店依托健康数据对买药人进行疾病监测与预防。他设想通过可穿戴设备收集病患管理数据，通过大数据平台为慢病患者提供专业服务。然而，这种设想实施的难度在于，传统会员管理仅对满足条件的购药客户进行交易价值管理，入会门槛较高，且纯利益的关系让会员体验及忠诚度变差。