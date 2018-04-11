研究显示女性多锻炼肌肉可减少癌症死亡风险

据台湾“中时电子报”4月9日报道，发表于《美国医学会肿瘤学期刊》(JAMA Oncology)的一项研究指出，肌肉较多的女性乳癌患者存活率较高。

医学上将肌肉量低的病症称为肌少症，常伴随着年龄增长出现。现在看来，肌少症也与慢性病患者预后较差有关，包括癌症病人。

这项研究调查了北加州凯萨医疗机构与丹那法博癌症研究所共3241名女性病患，她们在2000年1月到2013年12月间被诊断出患有二期或三期乳癌。研究人员发现，无论患者年纪或癌症到第几期，肌肉量高意味着存活率高，而低肌肉量则与高死亡率相关。

研究人员透过受试者的计算机断层扫描，直接观察癌症如何影响患者肌肉，但仍不清楚为何较低肌肉量与较低存活率有关。

但他们认为，这可能跟癌症直接影响患者肌肉组织有关，例如癌症相关的发炎症状，就可能会造成肌肉量流失、体脂肪增加。因此，无论是否罹患乳癌，女性都应多锻炼肌肉。(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)