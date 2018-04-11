热词： 　滚动 招聘　健康中国人　人民健康启动大会　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

研究显示女性多锻炼肌肉可减少癌症死亡风险

2018年04月11日14:14 来源：环球网

　　据台湾“中时电子报”4月9日报道，发表于《美国医学会肿瘤学期刊》(JAMA Oncology)的一项研究指出，肌肉较多的女性乳癌患者存活率较高。

　　医学上将肌肉量低的病症称为肌少症，常伴随着年龄增长出现。现在看来，肌少症也与慢性病患者预后较差有关，包括癌症病人。

　　这项研究调查了北加州凯萨医疗机构与丹那法博癌症研究所共3241名女性病患，她们在2000年1月到2013年12月间被诊断出患有二期或三期乳癌。研究人员发现，无论患者年纪或癌症到第几期，肌肉量高意味着存活率高，而低肌肉量则与高死亡率相关。

　　研究人员透过受试者的计算机断层扫描，直接观察癌症如何影响患者肌肉，但仍不清楚为何较低肌肉量与较低存活率有关。

　　但他们认为，这可能跟癌症直接影响患者肌肉组织有关，例如癌症相关的发炎症状，就可能会造成肌肉量流失、体脂肪增加。因此，无论是否罹患乳癌，女性都应多锻炼肌肉。(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)

(责编：许晓华、杨迪)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn