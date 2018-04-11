热词： 　滚动 招聘　健康中国人　人民健康启动大会　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

新加坡专家研发笔形相机　可快速检查出青光眼

2018年04月11日14:12 来源：环球网

　　据香港“东网”4月9日报道，近日，新加坡眼科研究院和南大科研团队推出了一款可用来检查青光眼的GonioPEN笔型相机。医护人员只需在病人眼前轻扫一下，检验过程只需3分钟，即可快捷有效地捕捉到高清画面，以便医生快速准确地诊断病情。

　　据报道，团队人员花费了两年时间研发该款相机，不仅较目前使用的检测仪器轻便和价格便宜，且不需配合大型显微镜器材使用;即使只是受过基本培训的技术人员也能操作，无需交由眼疾专科医生进行检查。而拍下的画面也会存入系统的数据库，方便医生日后跟进治疗。

　　产品退出后，团队也邀请了20名青光眼病人参与试验，全数参与者均反映使用新仪器检测远较传统方法舒适不少。有参与者更表示，希望笔形相机能尽快投入市场，让他日后回医院跟进检查时也能使用。

　　目前，该团队正为笔形相机申请专利，并希望在2年内开始在医院投入使用。(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)

(责编：许晓华、杨迪)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn