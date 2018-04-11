老鼠嗅觉过人能辨认肺结核患者 准确率远高于显微镜测试

据英国《每日邮报》4月9日报道，坦桑尼亚索科伊内农业大学教授Georgies Mgode率领其团队研究发现，老鼠嗅觉过人，能通过唾液、痰等黏液的特殊气味辨认出肺结核患者，且准确率远高于显微镜测试。

该团队早前反复训练老鼠嗅带有肺结核病菌的唾液，来检测肺结核病菌。他们在达累斯萨拉姆(坦桑尼亚前首都)选取了982名5岁以下且曾做过肺结核显微镜测试的儿童作为研究对象，其中43名已被确诊为肺结核患者，但此次老鼠试验表明，还有57名儿童也患有肺结核。对此，世界卫生组织研究员已进行核实，结果正确无误。

在美国，人们通常要先做皮肤反应测验以及胸透测试，然后进行显微镜测试，最后才确诊;在一些不发达国家，人们大多直接采用显微镜测试来检测肺结核病菌，因为这种方法价格十分低廉。但这种检测结果大多受黏液等检测对象质量影响，结果十分复杂，还可能出现假阴性现象。

从整体上看，美国肺结核病例在逐步减少。但在2017年，美国20个州内肺结核患者数量开始增长，亚非等地区也出现同样的状况。此前已有科学家让老鼠变身“扫雷战士”，Mgode团队效仿此方，才培养出老鼠这一“特异功能”。他认为，“目前的形势已经刻不容缓，我们需要找到快速准确检测肺结核病菌的新方法，帮助肺结核患者确诊，并及时得到治疗。”(实习编译：姚师平 审稿：李宗泽)