慎食！美国男子食用“死神辣椒”出现剧烈头痛

据法国24电视台4月10日报道，当日，在一名美国男子因食用世界上最辣的辣椒而出现剧烈头痛，医务人员随后对食用这种辣椒发出了警告。

根据刊登在《英国医学期刊病例报告》(BMJ Case Reports)的文章指出：2016年，一名34岁的美籍男子在辣椒比赛上食用了一个名为“卡罗来纳死神”(Carolina Reaper)的辣椒之后，立即出现了一系列症状。该男子先是干呕，随后脖子和头部剧烈疼痛。在接下来的几天，该男子一直出现短暂但激烈的“雷击”式头痛，每次的痛楚持续几秒钟。

在寻求紧急护理后，该男子的各种神经系统疾病的检查结果呈阴性。最后，医生诊断他出现一种暂时性的脑部状况，称为 “可逆性脑血管收缩综合征”(reversible cerebral vasoconstriction syndrome，RCVS)。因到大脑的血管暂时性缩小所致。该症状经常出现在患者服用某些特定药物或者毒品后，主要表现为反覆发作的“雷击”般的头痛。

报告作者说，这是第一份在吃下辣椒后被诊断为RCVS的案例报告。此次辣椒食用警告的发布者之一、底特律亨利福特医院的医生古纳塞卡兰(Gunasekaran)也表示：“这实在是太让人震惊了。”

最后，该男子的症状自我消除，随后五周的CT扫描显示该男子的动脉已经恢复到正常宽度。

报告作者表示，先前已有食用卡宴辣椒(cayenne pepper)和心脏病有关的说法。古纳塞卡兰警告说：“我们建议要谨慎食用辣椒，一旦出现了此类症状要立即前往医院就医。”

根据吉尼斯世界纪录(Guinness World Records)网页显示，“卡罗来纳死神” 有水果味、甜味和淡淡的肉桂和巧克力的味道，又有极度的辣味。该辣椒是介于甜哈瓦那辣椒和纳加味辣辣椒之间的杂交品种。它是由南卡罗来纳州的一个生产商种植的，是地球上最辣的辣椒。(实习编译：王鑫 审稿：田瑞哲)