山西食药监局抽检65批次食品 米醋黑花生上黑榜

今日，省食药监局发布最新一期食品安全监督抽检信息公告，2批次样品因总酸不合格、过氧化值超标上黑榜。

本期公布了65批次监督抽检结果，涉及粮食加工品、肉制品、饮料、酒类、蔬菜制品、调味品、炒货食品及坚果食品、蛋制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、方便食品、乳制品和食用油、油脂及其制品等14大类。其中合格样品63批次，不合格样品2批次。

2批次不合格样品包括：芮城县兵祥食品酿造有限公司生产的米醋不达标，总酸检出值为3.04g/100ml，标准规定为≥3.50g/100ml；山西悦家商业有限公司长风店(被抽样单位地址为太原市小店区长风街115号)销售的标称四川德阳金府王食品有限公司生产的黑花生过氧化值超标。针对抽检中发现的不合格产品，省食药监局已按规定责成相关市局进行核查处置，采取封存、下架、召回不合格产品等措施防控食品安全风险，督促企业查找原因，消除隐患。（记者 许晶晶）

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1、总酸

总酸是反映食醋质量的主要指标之一，总酸不合格的主要原因可能是生产企业没有严格按照工艺条件生产酿造或者淋醋后过量加水且出厂检验把关不严。

2、过氧化值

过氧化值表示油脂被氧化的程度，过氧化值越高说明样品被氧化而变质的程度越大。造成过氧化值超标的原因可能是企业使用油脂及其他原辅料质量不合格或原辅料、成品贮存条件不当，使油脂氧化加剧导致超标。