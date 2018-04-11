热词： 　滚动 招聘　健康中国人　人民健康启动大会　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

近3成瑞士准妈妈经产前胎儿基因筛查 确保胎儿健康

王莉兰

2018年04月11日14:06 来源：环球网

瑞士资讯4月9日报道称，超过1/4的瑞士准妈妈都会接受非侵入性产前胎儿染色体筛查，以确保胎儿无患有唐氏综合症(俗称先天愚型)等染色体异常疾病的风险。

瑞士公共卫生局提供的最新数据显示，瑞士每年大约8.7万名孕妇中，接受非侵入性产前筛查的人数为2.5万人。

该项检测的费用为800瑞郎(约合人民币5262.16元)。其对第21对染色体(唐氏症)、第18对染色体(爱德华氏症)及第13对染色体(帕陶综合症)的变异检测准确率高达99%。只要该项检测结果得出的患病几率超过0.1%，婴儿染色体异常的可能性就非常高。

大约80%的孕妇选择在孕期第11周到14周接受非侵入性产前胎儿染色体筛查。尽管有了非常可靠的产前染色体筛查，过去5年间选择接受人工流产的瑞士孕妇数量却相对稳定。2016年的瑞士新生儿中有70名患有唐氏综合症，占新生儿总数的0.8%，与早前几年的比例持平。

(责编：许晓华、杨迪)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn