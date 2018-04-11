近3成瑞士准妈妈经产前胎儿基因筛查 确保胎儿健康

瑞士资讯4月9日报道称，超过1/4的瑞士准妈妈都会接受非侵入性产前胎儿染色体筛查，以确保胎儿无患有唐氏综合症(俗称先天愚型)等染色体异常疾病的风险。

瑞士公共卫生局提供的最新数据显示，瑞士每年大约8.7万名孕妇中，接受非侵入性产前筛查的人数为2.5万人。

该项检测的费用为800瑞郎(约合人民币5262.16元)。其对第21对染色体(唐氏症)、第18对染色体(爱德华氏症)及第13对染色体(帕陶综合症)的变异检测准确率高达99%。只要该项检测结果得出的患病几率超过0.1%，婴儿染色体异常的可能性就非常高。

大约80%的孕妇选择在孕期第11周到14周接受非侵入性产前胎儿染色体筛查。尽管有了非常可靠的产前染色体筛查，过去5年间选择接受人工流产的瑞士孕妇数量却相对稳定。2016年的瑞士新生儿中有70名患有唐氏综合症，占新生儿总数的0.8%，与早前几年的比例持平。