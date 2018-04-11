春天少吃生冷慢减衣 不要着急下水

这段时间，杭城气温起伏很大，一会儿气温飙升到30℃，一会儿又降到10℃以下，让人捉摸不透。别说小朋友了，连成年人都很容易生病。吴主任表示，这时候怎么吃、怎么穿、怎么运动都有大学问。

吃：春天不吃生冷水果

春天一来，过敏性鼻炎、哮喘都进入高发期。吴主任一上午的专家门诊下来，约1/3都是看这个毛病。而且这些孩子，大多是“阳虚”体质，表现为动不动就出汗，稍微受凉就生病，冬天手脚冰冷。

针对这类患儿，吴主任都提醒父母不要给孩子吃生冷的食物。吃太多生冷食物，寒气郁结，阴阳失衡，毛病就找上门了。而这里说的生冷食物，不光是冰饮料、冰淇淋、刺身这些，甚至还包括水果。

“很多家长都不理解，他们根深蒂固认为要多吃水果，才能补充维生素。”吴主任耐心给他们，中医讲究因时制宜，遵循万物生长的自然规律，春季就要吃春季有的食材。杭州的春天有马兰头、水芹菜、春笋等应季蔬菜，餐桌上多一些这样的菜，照样能补充日常所需的维生素、粗纤维。

穿：不要着急脱掉外套

吴主任门诊时，经常看到小朋友穿着件宽松T恤就来了，“领子又低又宽，风很容易就灌进去。中医里讲‘风邪’，早晚气温低的时候吹了风，最容易受凉。”

她建议，这个时候最好穿半圆领、衬衫领，稍微贴身的衣服，外套不要着急脱，早晚凉的时候可以穿上。

吴主任曾接诊过一个小病人，当时他才三四岁，反复哮喘发作，吃中药虽有所缓解，但还是无法根治。

小病人的爸爸是个生意人，家境优渥。听说他家在海南有房子后，吴主任建议可以带孩子去气候温暖的海南住上一段时间，或许能改善哮喘的症状。

家长听取了意见，带孩子在海南住了一年，哮喘果然好了。现在小朋友已经上小学三年级，再也没有复发过。

动：春天不宜下水游泳

有的家长让孩子在春天学游泳，这样夏天就可以在泳池愉快玩耍了。但在吴主任看来，这是非常不明智的一种做法。

前不久，她刚接诊了一个上大班的小女孩。女孩手脚修长，比同龄人高，快赶上普通孩子二年级的身高了。

因为身材修长，小女孩被挑中去练游泳，没准儿能成为杭州又一个游泳冠军。于是，她就跟着教练练了一年。但一年后，她的脸色变得很差，经常抱怨头疼，到医院一检查，原来是患上了严重的鼻窦炎。

她建议，特别是“阳虚”的孩子，应该多去阳光下走一走，参加一些户外运动，这样更有利生长发育。