顿脚松肩放松脖子 有空就来抖一抖

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春季也是颈椎病的高发季。因为昼夜温差大，颈部易受寒，肌肉受累容易发生痹痛，造成病情加重，严重的甚至可造成瘫痪。广州市中医医院治未病中心副主任陈群雄给读者推荐一种行之有效的护颈运动方法。护颈运动主要放松脊椎四周的肌肉群，利用自身反应力，调节肌肉群，令其回复平衡状态。主要治疗落枕、颈腰椎增生、轻度椎间盘滑脱等症。

顿脚松肩护颈法

站立，全身放松，肩膀与双脚同宽。双手向后扭转，掌心向外。肩膀向上收缩，耸肩，踮起脚跟，吸气。随后，呼气的同时立马放松全身，身体还原站立状态。动作要保持手、腰、腿三直，且精神要集中。

需要注意的是，脚尖尽可能向内收拢；做拉伸时保持手、腰、腿三直；在扶支撑物时，老年人要扶稳，以免发生意外。

此动作做4~5次，以肩背微微发热、有灼热感或出汗为宜。

受访专家/广州市中医医院治未病中心副主任 陈群雄

文/图 记者 余燕红 通讯员 高三德