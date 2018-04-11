春吃韭，春天里，别忘记这款汤

俗话说“春食叶”，春天里，最宜以鲜嫩的菜、苗或嫩芽滚一些清润汤水饮用。广东省人民医院中医科副主任医师林举择为你推介一款有益肝醒神，健胃润肠功效的春韭豆苗滚虾米汤给大家。

林举择介绍，韭菜的适应性强，有句名言：“春初早韭，秋末晚菘。”“韭”指的就是韭菜了。初春时节的韭菜品质是最好的，现在正是进食春韭的最好时节。中医认为，韭菜味辛，性温，有助阳、益肝、健胃、提神、通便的功效，有些地方还称之为洗肠草”和“起阳草”。

豆苗为荷兰豆树梢的嫩叶，春日里适合入汤入菜。中医认为其性平味甘、淡，能开胃消食、清润补益，老少皆宜。

而虾米有滋阴助阳、开胃增鲜的功效，是广东滚汤常用的佐料。本期用春韭、豆苗和虾米、瘦肉等合而为汤，辛味的韭菜搭配青绿的豆苗能够使人体肝气得到更好的疏泄和升发，这款汤水还体现了中医的四季养生观念——春季“适宜食用辛散之品，以利肝气疏发”。

此汤热量不高且膳食纤维含量丰富，是减肥、消脂和纤体不错的食疗选择之一。

材料：春韭200克，豆苗250克，干虾米30克，猪瘦肉300克，生姜3片。

制作：所有材料洗净；韭菜切段；虾米稍浸泡；猪瘦肉切薄片，用生抽、盐、花生油和适量生粉稍腌制；生姜片切成姜丝。锅中加入清水2500毫升左右（约10碗水分量），放入虾米和姜丝，以武火煮开，接着依次加入瘦肉片、韭菜段和豆苗滚至熟，最后加入适量食盐、香油稍滚片刻后即可关火。这是3-4人分量。

功效：益肝醒神，健胃润肠

受访专家/广东省人民医院中医科副主任医师 林举择

记者 陈映平