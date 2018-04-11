中德中非健康产业联盟在京成立 贡献中国传统医学智慧

8日，第七届世界健康产业大会在京举行，来自中国、美国、俄罗斯、德国等40多个国家和地区的代表出席了本次峰会，中德和中非大健康产业发展合作联盟正式成立。

世界健康产业大会秘书长顾开元表示，成立中非大健康产业发展合作联盟，不仅能促进中国传统医学智慧的发扬光大，还能通过现代健康科技智慧以及中国资金、中国专家惠及非洲兄弟。

对此，贝宁共和国驻华大使西蒙·阿多韦兰德，南苏丹共和国驻华大使昆巴·蒙代等发表演讲，表示“中非大健康业合作联盟”的成立，标志着中非健康产业的合作进入了一个新时代，也使中国智慧能更好地惠及非洲人民的健康。

这次，中国智慧也与德国科技结合，德国柏林市副市长苏特娜表示，“中德大健康产业合作联盟”的成立，将有效促进世界健康产业的发展。德国医学会副会长茨施马尔也认为，将中国中医等与德国健康科技结合起来，未来有望产生新的医学科技新进展，并成为世界健康产业的未来趋势之一。

世界健康产业大会执委会副主席、中国国际健康产业博览会秘书长洪飞表示，自从2012年世界健康产业大会落户中国以来，为中国国际健康产业博览会迎来了快速发展的契机，中国健博会将继续与世界健康产业大会保持密切合作，不断加强‘以会带展 以展促会“的办会理念，为中国及世界大健康产业发展贡献力量。